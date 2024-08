M3BS Advogados lança livro sobre saúde no Brasil

O escritório M3BS Advogados lança o livro “O Aprimoramento do Ecossistema de Saúde Brasileiro”, uma coletânea de mais de 30 artigos escritos por especialistas, empreendedores, analistas e observadores do setor. A obra traz um panorama abrangente e aprofundado dos desafios e oportunidades da Saúde Suplementar no Brasil. Entre os autores estão representantes da Agência Nacional de Saúde Suplementar, entidades do setor, CEO de startups, advogados, diretores de operadoras de planos de saúde e outros importantes atores do ecossistema.

O lançamento conta com o Selo M3BS, patrocínio da Libbs e apoio institucional da ABRAMGE - Associação Brasileira de Planos de Saúde, SINOG - Associação Brasileira de Planos Odontológicos, UNIDAS - União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde, IESS - Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, CBEXS - Colégio Brasileiro de Executivos em Saúde e Academia M3BS. O livro explora a interseção entre direito, tecnologia e gestão, propondo soluções para os desafios de um ecossistema de saúde mais eficiente, sustentável e centrado no paciente.

“Este livro é mais do que uma compilação de ideias de importantes representantes do setor. É um manifesto para o progresso e a inovação no campo da saúde, um convite para todas as partes interessadas se unirem em prol de um sistema de saúde melhor”, destaca Lucas Miglioli, organizador do livro. Miglioli é sócio-fundador do escritório M3BS Advogados e membro da Comissão Permanente de Governança e Integridade da OAB/SP e da Comissão Especial de Compliance da OAB/SP.

Com prefácio de João Barroca, que foi diretor do Departamento de Saúde Suplementar do Ministério da Saúde, diretor e ouvidor da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a obra aborda temas como o conceito de ecossistema de saúde, estratégias de gestão, decisões baseadas em valor e a importância da governança corporativa e compliance no setor de saúde privado.

O primeiro capítulo discute o conceito de Ecossistema de Saúde e como seus atores se articulam. Nele, os autores são Paulo Rebello Filho, diretor Presidente da ANS; Marcus Vinicius Dias, médico e gestor, servidor de carreira do Ministério da Saúde, formado pela Universidade Federal Fluminense, com MBA em Gestão em Saúde pela USP e mestrado pelo IBMEC; Anderson Mendes, presidente da UNIDAS; Renato Freire Casarotti, vice-presidente da Abramge; Jamirson Avelar de Souza, CEO da Trino Aliança Filantrópica; Cassio Ide Alves, superintendente na Abramge; Lenise Barcellos de Mello Secchin, secretária executiva da ANS; Ítalo Martins de Oliveira, CEO da Fiibo, Multiplataforma de Saúde e Bem-Estar; Roberto Seme Cury, presidente da SINOG; Paulo Marcos Senra Souza, presidente da Aliança para a Saúde Populacional (ASAP) e um dos fundadores da Amil Assistência Médica Internacional.

Em Caminhos para a Gestão Estratégica dos Negócios, são abordados os desafios e soluções trazidos pelas inovações, como telemedicina, inteligência artificial, dispositivos médicos avançados e análise de big data têm revolucionado a forma como os profissionais de saúde diagnosticam, tratam e monitoram doenças. Os artigos foram escritos por: Rogério Scarabel, sócio do escritório M3BS Advogados e ex-presidente da ANS; Martha Oliveira, cofundadora e CEO do Grupo Laços; Maria Barreto, Chief Revenue Officer da Zenklub; Carmen Ribeiro, diretora de mercado da Dr. Online; Vanessa Teich, professora de Economia da Saúde no Insper/SP e sócia-fundadora da Sense Company; Farias Sousa, Chief Executive Officer (CEO) da Board Academy; Juliana Oliveira Domingues, especialista em Saúde Coletiva com ênfase em Saúde da Família; Emanuele Pezati, professora de direito empresarial teoria geral, direito societário, startups e techs; e Pietra Quinelato, advogada especialista em Direito Digital.

Em Decisões Médicas e Empresariais Baseadas em Valor, os autores trazem um olhar sobre como a busca pela excelência clínica e a sustentabilidade financeira se entrelaçam, explorando como a avaliação de custo-benefício e a ênfase na entrega de valor aos pacientes são cruciais para a tomada de decisões eficazes. São eles: Fernando Bianchi, sócio fundador do M3BS Advogados e especialista em Direito da Saúde Suplementar; Clemente Nobrega, sócio da Innovatrix; Adriano Londres, empreendedor na Arquitetos da Saúde; André Medici, economista sênior em Saúde do Banco Mundial, em Washington; César Abicalaffe, médico com Mestrado em Economia da Saúde pela Universidade de York – Inglaterra e com MBA em Estratégia e Gestão Empresarial pela Universidade Federal do Paraná; Clenio Schulze, membro do Comitê de Saúde do Fórum da Saúde do Conselho Nacional de Justiça (CNJ); Goldete Priszkulnik, executiva médica e consultora sênior em Gestão em Saúde Suplementar; Helena Maria Romcy, presidente da Associação Brasileira dos Enfermeiros Auditores e Débora Soares, diretora executiva da DS Treinamentos e vice-presidente da Associação Brasileira de Enfermeiros Auditores (ABEA).

Por fim, o capítulo Novos Caminhos da Gestão, discute a importância crescente da governança corporativa, gestão de riscos e compliance no contexto do setor de saúde privado. O tema está presente nos artigos de: Luis Henrique Borrozino, sócio do escritório M3BS Advogados, membro das Comissões de Direito do Trabalho, de Direito Médico e de Saúde e da Comissão de Soluções Consensuais de Conflitos da OAB/SP; Luiz Celso Dias Lopes, diretor executivo técnico do Grupo NotreDame Intermédica e membro da Comissão Técnica da Fenasaúde - Federação Nacional de Saúde Suplementar; Carlito Marques, CEO – 3C Corretora de Seguros; Tatiana de Campos Aranovich, especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) do Ministério da Economia; Washington Oliveira Alves, gerente de habilitação, atuária e estudos de mercado ANS; Nathalia Pompeu, diretora executiva da Hapvida NotreDame Intermédica; Roberto Faldini, membro do conselho da Braskem; e Vera Valente, presidente da Fenasaúde - Federação Nacional de Saúde Suplementar.

