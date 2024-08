WhatsApp Business ganha nova Inteligência Artificial

As tecnologias recentes de Inteligência Artificial estão impulsionando diversos setores, e o atendimento ao cliente não é exceção. Empresas de todos os portes enfrentam o desafio de oferecer um atendimento rápido e eficiente, enquanto lidam com o crescente volume de interações em canais digitais. A necessidade de soluções que possam automatizar os atendimentos sem perder o toque humano é cada vez mais evidente. Em resposta a essa demanda, a Umbler, startup conhecida por seu CRM para WhatsApp, lançou uma nova solução: seus Agentes IA para WhatsApp Business.

Mas o que são os Agentes IA?

Segundo a Umbler, são atendentes virtuais similares ao ChatGPT, porém recebem treinamento específico. Assim como um funcionário recém-contratado precisa ser treinado antes de começar a trabalhar, esses Agentes IA podem ser preparados para atuar no time de atendimento ou vendas de uma empresa.

De acordo com o relatório da McKinsey, a aplicação de IA em funções de atendimento ao cliente e vendas pode aumentar a produtividade em 30% a 45% e reduzir o volume de contatos atendidos por humanos em até 50%. O relatório também destaca que a IA pode operar 24 horas por dia, oferecendo respostas imediatas, o que agiliza o atendimento e permite que as equipes se concentrem em tarefas mais importantes.

"Já temos Agentes IA trabalhando na própria Umbler e em 21 empresas que participaram do pré-lançamento. Essas IAs estão principalmente respondendo dúvidas de clientes e qualificando leads para vendas. São mais de 36 mil pessoas atendidas por IA", afirma Flávio Cardoso, CEO da Umbler.

A empresa também revelou como funciona o treinamento desses Agentes IA: "Tudo começa definindo o cargo desse novo Agente IA, se ele trabalhará em vendas ou suporte. Depois, ele precisa ser abastecido com o máximo de conteúdo sobre a empresa, mas a mágica realmente acontece com as dezenas de opções que temos para definir como cada agente deve se comportar durante uma conversa", explica Marcos Artigas, CRO da Umbler.

Para obter mais detalhes, é recomendável visitar a página sobre Agentes IA da Umbler ou a página dedicada ao ChatBot para WhatsApp, mantida pela empresa.

Website: https://www.umbler.com/br/talk/