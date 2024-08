Expo ESG reforça protagonismo de Piracicaba no ESG

A EXPO ESG 2024, um dos maiores eventos sobre o tema na América Latina voltado para a discussão de práticas sustentáveis no mundo corporativo, encerrou seu ciclo de debates em Piracicaba, com palestra do climatologista Carlos Nobre. Um dos maiores especialistas em clima do país, ele falou para o público sobre a importância da bioeconomia da Amazônia e como o desenvolvimento sustentável da região pode ser um trunfo para a economia brasileira, dado seu potencial de geração de emprego e renda.

Segundo Nobre, pelo menos 10 milhões de pessoas da região poderiam ser positivamente impactadas, com ações como criação de biofábricas ou o reflorestamento de áreas desmatadas.“A sociobioeconomia é rentável e uma alavanca para a geração de empregos. Precisamos transformar o Brasil na maior potência bioeconômica do mundo e temos condições para isso, com a junção de conhecimento científico com o saber tradicional dos povos da Amazônia. Essa é a chave do sucesso do desenvolvimento sustentável com a floresta em pé", afirmou.

O especialista detalhou o projeto do Arco da Restauração, que tem o objetivo de recuperar 24 milhões de hectares de floresta para preservar a biodiversidade. Para isso, o Fundo Amazônia e o Fundo Clima juntos já têm disponíveis US$ 200 milhões para investimentos.

Debates pelo ESG

Nos dois dias de intensos debates, mais de 26 mil pessoas passaram pelos galpões do Engenho Central, em Piracicaba, onde se aprofundaram sobre temas importantes da agenda ESG como sustentabilidade empresarial, economia circular, gestão de pessoas, liderança feminina, agronegócio, mercado de carbono, entre outros assuntos.

“Não poderia estar mais feliz com o resultado que coloca Piracicaba na liderança do debate sobre a adoção das práticas ESG nas cidades e nas corporações, com temas importantes para o futuro do planeta, celebrou Evandro Evangelista, CEO da Manifesta Eventos.

A Expo ESG contou com a participação de mais de 55 palestrantes, representando grandes empresas como Nestlé, PwC, Bayer e Totvs, e especialistas como Sonia Consiglio, Conselheira e SDG Pioneer da ONU.

O público pode acompanhar debates relevantes sobre investimentos ESG das grandes empresas, a importância da ética e da gestão de pessoas, com a inclusão de mais mulheres e negros em cargos de liderança, e como as novas gerações do agronegócio está investindo em tecnologia e inovação para ser mais sustentável.

S do ESG

Mais de 300 jovens do ensino médio técnico da cidade também estiveram presentes durante a Expo ESG onde puderam conhecer, na prática, como as grandes empresas estão aplicando o ESG no seu dia a dia, explorando o que aprendem em sala de aula.

Os últimos dois dias de evento foram dedicados para a prática do bem, o S, de Social, do ESG. No sábado (3), mais de 1000 animais participaram junto com seus tutores, que conseguiram vacinar 500 cães e 68 gatos. Os imunizantes foram doados pela empresa Memorial e aplicados pelos estudantes do curso de veterinária da Unimep. Os participantes também fizeram doações para o Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba (FUSSP) e ao Projeto Potinho Cheio.

Além disso, 65 animais ganharam um lar, e puderam ainda aproveitar para participar da caminhada pet junto com seus novos tutores. A 2ª Expo ESG foi finalizada no domingo (4) com a realização da 3ª Corrida ESG, que reuniu 13 mil pessoas entre atletas e convidados, e já figura como um dos principais eventos esportivos da região, com distâncias de 5,5k e 10k, com a largada do Parque Engenho Central. Reforçando o caráter social do ESG do evento, todo o valor das inscrições foi destinado a instituições.

O evento já tem a sua terceira edição garantida e será realizada no ano que vem.