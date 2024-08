A CAIXA Cultural Curitiba recebe, nos dias 17 e 18 de Agosto, o show “Mariana Aydar & Trio”, da cantora e compositora paulistana Mariana Aydar. O espetáculo conta com clássicos do universo musical nordestino, além de releituras adaptadas para o ritmo enraizado na cultura brasileira. A artista faz quatro apresentações no Teatro da CAIXA, sábado (17) e domingo (18), às 18h e 20h. As apresentações contarão com intérprete de Libras.

Por meio dos arranjos ela mostra no show sua paixão pela cultura do Nordeste, que nasceu diante de uma das figuras mais importantes e criativas da música popular brasileira, Luiz Gonzaga. Mariana é filha da produtora Bia Aydar, que foi empresária do "Rei do Baião" nos últimos anos de sua carreira, e foi assim que ela se apaixonou pela cultura nordestina.

Com cinco álbuns de estúdio e um documentário lançado, Mariana aborda a liberdade de escolha das mulheres, questionando pensamentos conservadores e patriarcais, e destaca-se como uma voz relevante na música brasileira.

"Fazer apresentação em Curitiba é sempre uma alegria imensa, e é onde vou levar meu show dedicado ao forró. O público curitibano é sempre muito especial", destaca a cantora. Mariana conta que é um show com um trio pé de Serra. "Estou indo com uma formação bem roots, Cosme Vieira na Sanfona, Fê Silva na zabumba e Léo Rodrigues na percussão, pandeiro e congas. Vamos cantar músicas do meu repertório como Foguete, Preciso do teu sorriso e Te faço um Cafuné, além de canções do meu disco Veia Nordestina, em uma versão mais pop, mais acústica".





FICHA TÉCNICA

Mariana Aydar – Cantora

Felipe Silva – Zabumba

Cosme Vieira – Sanfona

Léo Rodrigues – Percussão

Camila Honhart – Produtora artística

Alexandre Campos – Técnico de som

Vander Lopes, Letícia Trindade e Glauker Bernardes – Produção

Antonio Carlos Domingues – Produção local

Perfil Comunicação – Assessoria de Imprensa

SERVIÇO:

Show “Mariana Aydar e Trio”

Local: CAIXA Cultural Curitiba – Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro

Datas: 17 e 18 de Agosto de 2024, duas apresentações por dia

Horários: Sábado e domingo às 18h e 20h

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda presencialmente na

bilheteria da CAIXA Cultural Curitiba a partir de 10/08/2024, às 10h

Horários da bilheteria: Terça-feira a sábado das 10h às 20h, domingos e feriados das 10h às 19h

Capacidade: 125 lugares

Acesso para pessoas com deficiência e assentos especiais

Informações: Site Curitiba Caixa Cultural | Instagram @caixaculturalcuritiba

(41) 4501-8722

Patrocínio: CAIXA e Governo Federal

MAIS INFORMAÇÕES DE IMPRENSA COM ANTONIO CARLOS PELO FONE 41 99972-4792

Website: https://www.caixacultural.gov.br/Paginas/default.aspx