Mundo Corporativo

Autor João Kaveto lança livro ambientado em Angola

João Kaveto, natural de Caconda, na província da Huíla, Angola, estreia no mundo literário com seu livro "No Banco: Os valores de Ngunji à mesa dos Drongos", publicado pela editora Viseu e que traz uma narrativa romanceada no contexto socioeconômico do país africano.