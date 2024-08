Botoclinic inaugura loja no Top Center com novo conceito de arquitetura

A Botoclinic, rede de harmonização facial, acaba de inaugurar sua primeira loja com um novo conceito arquitetônico, localizada na Avenida Paulista, no Top Center. A nova unidade, de 51m², busca proporcionar uma experiência diferenciada aos clientes, com um design assinado pela KT Arquitetura de Negócios. A fachada conta com painel metalizado perfurado na cor cobre e uma paleta de cores que remete à natureza.

“Acreditamos que a beleza é uma jornada individual e queremos proporcionar aos nossos clientes uma experiência única e personalizada em cada etapa dessa jornada”, afirma Wagner Quina, CEO da Botoclinic.

A loja oferece uma ampla gama de tratamentos estéticos, como toxina botulínica, preenchedores, bioestimuladores de colágeno e tratamentos de ultrassom, e uma equipe de profissionais da área.

Expansão acelerada e planos para o futuro

Com mais de 485 mil clientes e mais de 140 unidades no Brasil, a Botoclinic realiza cerca de 140 mil atendimentos por ano. A empresa planeja abrir 100 novas unidades até 2025, além de lançar novos serviços e produtos.

Serviço

Loja Top Center - Botoclinic

Local: Top Center Shopping - Avenida Paulista, 854 - Bela Vista, São Paulo - SP

Horários de funcionamento: Segunda a sábado: das 10h às 21h; e domingos: das 10h às 20h

Website: https://botoclinic.com/