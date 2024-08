Farmácia Popular amplia acesso a medicamentos para rinite

Adultos e crianças acima de 6 anos de idade com rinite alérgica agora podem ter acesso ao tratamento da doença pelo Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB). O corticoide nasal da biofarmacêutica Chiesi foi incorporado ao programa e passou a ser oferecido de forma gratuita para toda a população, por meio de farmácias parceiras em todo o Brasil.

A rinite alérgica atinge mais de 30% dos brasileiros adultos. E, embora alguns sintomas possam parecer corriqueiros, comuns ao de outras doenças respiratórias, se não forem tratados da forma correta, podem desencadear inflamações repetidas e frequentes, resultando em quadros graves que merecem atenção e cuidados especializados.

Por se manifestar no sistema respiratório, a rinite alérgica também é fator de risco para a asma. Estudos científicos apontam que a proporção de asmáticos com rinite pode chegar a 80%. “É uma proporcionalidade altíssima, por isso não negligenciar os sintomas e procurar ajuda médica o mais breve possível é fundamental”, alerta a Dra. Ana Paula Moschione Castro, especialista em alergia e imunologia, e médica assistente do Instituto da Criança HCFMUSP.

Entre os sintomas mais comuns estão espirros repetidos, secreção nasal com coloração transparente (coriza), congestão nasal, coceira no nariz, nos olhos e na garganta, dor de cabeça e fadiga. “É muito importante se manter atento aos sinais e observar se eles ocorrem em situações específicas, por exemplo, ao abrir um livro empoeirado, ao sentir um cheiro diferente, ao entrar em um ambiente fechado, tudo isso pode ser o indício de rinite alérgica”, explica.

O tratamento terapêutico é feito com o uso de medicamentos sistêmicos como anti-histamínicos, antialérgicos e, em casos de rinite persistente de moderada a grave, é indicado o uso de corticoides nasais, que auxiliam na redução do edema nasal, da congestão e dos espirros frequentes. Outra medida é a prevenção por meio da lavagem nasal diária com soro fisiológico. “A prática ajuda na remoção dos agentes desencadeadores de reações alérgicas, além de auxiliar na eliminação de fungos, vírus e bactérias”, finaliza a Dra. Ana Paula.

Desde 2011, a Chiesi, biofarmacêutica que desenvolve e comercializa soluções em saúde respiratória, doenças raras e cuidados especializados, é parceira do Governo Federal no Programa Farmácia Popular, beneficiando milhares de brasileiros que têm asma. Até 2021, era a única empresa a oferecer medicamento para o tratamento da asma para o programa de assistência farmacêutica. Agora, a Chiesi amplia sua parceria com o governo e inclui um corticoide nasal recomendado para o tratamento da rinite alérgica no programa.

