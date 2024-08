Instituto indiano alcança avanço em cibersegurança quântica

Cientistas do laboratório de Informação e Computação Quântica (QuIC) do Raman Research Institute, Bengaluru, relataram “um grande avanço” na segurança cibernética. Eles criaram uma nova maneira de gerar números aleatórios verdadeiramente imprevisíveis, cruciais para uma criptografia mais forte de comunicações quânticas. “Isto poderá revolucionar a forma como protegeremos dados sensíveis no futuro”, afirma um comunicado de imprensa do Departamento de Ciência e Tecnologia do Governo da Índia.

A segurança das comunicações quânticas depende da aleatoriedade inerente. Os cientistas do QuIC realizaram “um experimento fotônico” para demonstrar uma violação das Desigualdades de Leggett Garg (LGI), um teste decisivo para a “quanticidade” em um sistema.

Indo mais além, nos últimos anos, o grupo realizou extensas pesquisas em colaboração com pesquisadores do Instituto Indiano de Ciência (IISc), Bengaluru, IISER-Thiruvananthapuram e do Instituto Bose, Calcutá, para usar tais violações do LGI de uma forma completamente inexplorada - geração de números aleatórios verdadeiramente imprevisíveis, seguros contra adulteração e imperfeições do dispositivo. Esses números são cruciais em aplicações como geração de chaves criptográficas, criação segura de senhas e assinaturas digitais, entre outras.

Markswell Coelho, coordenador da IBSEC - Instituto Brasileiro de Cibersegurança, opinou sobre o assunto: “No mundo digital de hoje, onde dependemos fortemente da tecnologia, palavras-passe fortes são vitais para a segurança de todos. Este novo método oferece a proteção aprimorada de que todos precisamos diariamente”.

Os pesquisadores observaram que ele usa números verdadeiramente aleatórios para gerar chaves que serão usadas para criptografar as senhas.

Existem várias vantagens em gerar números aleatórios certificados usando este método.

“Isso inclui a criação de senhas fortemente protegidas, maior segurança da conta ao resistir a ataques de força bruta, garantindo exclusividade e integridade, evitando assim a falsificação e a geração de tokens com autenticação multifatorial, adicionando uma camada de segurança crucial neste mundo cibernético vulnerável”, disse no comunicado oficial Debashis Saha, professor do IISER Thiruvananthapuram e coautor do estudo.

O experimento gerou mais de 9.00.000 bits aleatórios rapidamente, quase 4.000 bits/segundo. “Essa alta geração de números aleatórios pode ajudar a usar esses números em aplicativos que exigem aleatoriedade rápida”, disse Markswell.

Com mais intervenções e inovações de engenharia, os dispositivos que adotam este método poderão encontrar aplicações poderosas não apenas na segurança cibernética e na criptografia de dados, mas também no contexto de vários tipos de simulações baseadas em aleatoriedade e estudos estatísticos de ensaios de controle randomizados em diversas áreas importantes.

“Isso inclui pesquisas econômicas, projeto/teste de medicamentos, bem como qualquer tecnologia futurística que dependa da imprevisibilidade comprovável como um recurso crítico”, disse o professor Dipankar Home do Instituto Bose, outro coautor do estudo no comunicado de imprensa.

Mais informações: IBSEC

Website: https://ibsec.com.br/