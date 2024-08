A Tecnotree, líder global em plataformas e serviços digitais para IA, 5G e tecnologias nativas da nuvem, foi mencionada em três relatórios diferentes do Gartner Hype Cycle de 2024, publicados recentemente. A Tecnotree foi citada nas categorias Hype Cycle for Enterprise Communication Services, Private Mobile Network Services e Operations and Automation in Communications Industry, 2024. Acreditamos que esses reconhecimentos destacam a excelência da Tecnotree em plataformas de gerenciamento de ecossistema de parceiros para CSPs e mercados digitais de CSPs para a plataforma de ecossistema de parceiros Tecnotree Moments.

Segundo o Gartner, “os Gartner Hype Cycles fornecem uma representação gráfica da maturidade e adoção de tecnologias e aplicativos, e como eles são potencialmente relevantes para resolver problemas reais de negócios e explorar novas oportunidades. A metodologia do Gartner Hype Cycle oferece uma visão de como uma tecnologia ou aplicativo evoluirá ao longo do tempo, fornecendo uma fonte sólida de insights para gerenciar sua implantação no contexto de suas metas comerciais específicas”. Os mercados digitais são uma parte cada vez mais importante da estratégia de entrada no mercado dos CSPs para serviços digitais e segmentos de pequenas e médias empresas (SMB) e consumidores. Os CSPs podem enriquecer suas ofertas com soluções de parceiros, gerar insights de dados sobre o comportamento do comprador e implementar a automação para obter ciclos mais rápidos e maior envolvimento digital. Os CSPs podem usar os marketplaces para se diferenciar dos concorrentes por meio da expansão do portfólio com ofertas de parceiros, facilidade de uso, automação, pacotes compostos, verticalização e ofertas personalizadas localmente.

O Tecnotree Moments, com o suporte de APIs abertas certificadas pelo TM Forum e compatível com a Open Digital Architecture (ODA), oferece operações superiores de gerenciamento de experiência digital com soluções de gerenciamento de campanhas publicitárias e lideradas por parceiros para recomendações de produtos direcionadas, orquestração de jornada do cliente, gerenciamento de parceiros, personalização de conteúdo e canais, e programas de fidelidade dinâmicos. A plataforma de múltiplas experiências Tecnotree Moments utiliza a infraestrutura de nuvem Azure e AWS com recursos de multilocação. A plataforma de baixo/pouco código proporciona uma experiência de cliente habilitada por inteligência, baseada em IA e ML e automação utilizando tecnologias de nuvem.

O marketplace Tecnotree Moments acelera o tempo de lançamento no mercado, amplia o alcance dos segmentos-alvo, expande os ecossistemas de parceiros e acelera o ciclo de vendas. Para os CSPs, os marketplaces visam aumentar o autoatendimento e o envolvimento digital, o crescimento da receita, as soluções personalizadas que podem ser compostas com base nas necessidades de cada comprador e os insights de dados acionáveis sobre o comportamento de compra que podem informar os desenvolvedores de produtos e enriquecer o suporte dos parceiros do ecossistema.

Padma Ravichander, CEO da Tecnotree Corporation, disse: “Estamos entusiasmados por sermos reconhecidos em três dos Hype Cycles do Gartner. Acreditamos que esse reconhecimento ressalta nossa visão de futuro e nosso compromisso inabalável em entregar valor incomparável, redefinindo experiências digitais e aprimorando as capacidades de monetização de receita para nossos clientes. Aproveitando IA, 5G e tecnologias nativas da nuvem, impulsionamos a inovação que capacita os CSPs com soluções personalizadas e altamente seguras. Nossa inclusão nesses relatórios valida nossa dedicação em ultrapassar limites e expandir continuamente o uso de aplicações de IA para melhorar a produtividade, eficiência e experiência do cliente”.

GARTNER é uma marca registrada e marca de serviço da Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas nos EUA e internacionalmente, e HYPE CYCLE é uma marca registrada da Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas e são usadas aqui com permissão. Todos os direitos reservados.

O Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço mencionado em suas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de tecnologia a escolherem apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa do Gartner consistem nas opiniões da organização de pesquisa do Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. O Gartner isenta-se de todas as garantias, expressas ou implícitas, em relação a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a um propósito específico.

Sobre a Tecnotree

A Tecnotree é um player de Sistema de Suporte a Negócios (BSS) digital pronto para 5G, com recursos de IA/ML e extensibilidade em várias nuvens. A Tecnotree é líder em conformidade com a API aberta do TM Forum, com 59 APIs abertas certificadas, incluindo 9 APIs abertas do mundo real, um testemunho do compromisso da empresa com a excelência e o esforço contínuo para oferecer experiências e serviços diferenciados para CSPs e DSPs. Nossa pilha de BSS digital ágil e de código aberto abrange toda a gama (do pedido ao pagamento) de processos de negócios e gerenciamento de assinaturas para os setores de telecomunicações e outros serviços digitais, criando oportunidades além da conectividade. A Tecnotree também fornece mercado digital Fintech e B2B2X multiexperiência para sua base de assinantes por meio da plataforma Tecnotree Moments para capacitar comunidades conectadas digitalmente em jogos, saúde, educação, OTT e outros ecossistemas verticais. A Tecnotree está listada na Nasdaq de Helsinque (TEM1V).

