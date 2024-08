Mhnet Telecom passa a oferecer antivírus Kaspersky

A empresa de telecomunicações Mhnet Telecom anunciou que passou a oferecer o antivírus Kaspersky a clientes empresariais. O objetivo da solução é reforçar a proteção em computadores e dispositivos eletrônicos, evitando ataques e falhas de segurança que possam comprometer os dados e as operações dos negócios.

De acordo com Walter Hugo Bracht, diretor de marketing e produtos da Mhnet Telecom, o antivírus Kaspersky é conhecido pela capacidade de detectar e neutralizar uma ampla gama de ameaças. Isso inclui trojans (popularmente conhecidos como “cavalo de troia”, que aparecem disfarçados como softwares legítimos que enganam os usuários), ransomwares (softwares maliciosos usados para “sequestrar” dados e cobrar um resgate para devolver o acesso) e spywares (que espionam e roubam informações sensíveis, como senhas).

O antivírus monitora constantemente os dispositivos para bloquear ameaças à medida que surgem, garantindo uma defesa contínua contra ataques. No momento, o produto está disponível para clientes do Plano IP Negócios destinado a pequenas e médias empresas (PMEs).

“As expectativas de entrega do antivírus Kaspersky são muito positivas, especialmente considerando a crescente demanda por soluções robustas de segurança cibernética. Além disso, as licenças estão incluídas em dois combos de soluções (Internet Turbinada e Combo Mega Turbinado), que acompanham os demais produtos Mhnet”, declara Bracht.

O diretor afirma que existe uma preocupação cada vez maior com fraudes e ataques virtuais. Ele cita, como exemplo, uma pesquisa divulgada em fevereiro de 2024 pelo Instituto Datafolha a pedido da Mastercard segundo a qual 64% das empresas no Brasil são alvos desse tipo de ocorrência com alta ou média frequência.

Essa porcentagem representa um crescimento de 7% em relação à mesma pesquisa feita em 2021. “O alto índice de ataques reflete a sofisticação e a frequência das ameaças cibernéticas modernas. Existem vários fatores que contribuem para a vulnerabilidade das empresas, como recursos limitados e a falta de infraestrutura de segurança, de conscientização e de treinamento”, reflete Bracht.

A pesquisa concluiu também que 84% das companhias veem a cibersegurança como “muito importante”. Entretanto, em questões orçamentárias, a área é prioridade no orçamento para apenas 23% dos negócios.

Brccht ressalta que, independentemente do tamanho, toda empresa pode tornar-se alvo de criminosos. Por isso, ele reforça a necessidade de implementar soluções tecnológicas, capacitar a equipe e desenvolver protocolos de como agir em caso de situações suspeitas.

“É necessário mitigar as vulnerabilidades, buscando formas confiáveis e eficazes para proteger os dados e os sistemas das empresas contra ameaças cibernéticas”, diz.

Mhnet Telecom

Sediada em Maravilha (SC), a cerca de 600 quilômetros da capital Florianópolis, a Mhnet Telecom foi fundada em 2002 e atua nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo, além de Santa Catarina.

Atualmente, a empresa está presente em mais de 160 municípios e conta com mais de 300 mil clientes que fazem uso de serviços como planos de internet, telefonia e televisão.

Para saber mais, basta acessar: https://mhnet.com.br/