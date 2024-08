Futuristic Technology Retail Warehouse: Digitalization and Visualization of Industry 4.0 Process that Analyzes Goods, Cardboard Boxes, Products Delivery Infographics in Logistics, Distribution Center

A tecnologia obsoleta dos armazéns é o principal desafio do setor de logística para 28% das organizações pesquisadas no estudo “State of Warehouse Operations 2024”, realizado pela Manhattan Associates em parceria com a Vanson Bourne. No Brasil, 52% dos profissionais entrevistados afirmam que é preciso modernizar a infraestrutura de TI nos centros de distribuição diante do aumento do volume de mercadorias, que exacerbou os problemas já enfrentados.

Guilherme Felippe, consultor da Massimo Consulting, empresa especializada em bens de consumo, vem vivenciando essa situação em diversas empresas e acrescenta que este agravamento de falhas acaba gerando prejuízos. De acordo com o especialista, quando um varejista amplia sua operação sem ajustar processos e adequar a tecnologia, acaba enfrentando problemas inesperados, como alta exponencial de erros na logística de entrega e atrasos cada vez maiores para reposição de estoques ou despacho de pedidos, por exemplo. Em alguns casos, as empresas identificam possíveis falhas em um de seus sistemas corporativos, como o ERP, o MRP e o WMS. Mas nem sempre conseguem relacionar as causas específicas de cada tipo de problema.

“Em um de nossos clientes, por exemplo, os sistemas e processos operacionais foram desenhados há dez anos, dimensionados para atender ao volume da época. Um pequeno atraso na reposição de estoque era facilmente contornado pela equipe com soluções pontuais. Mas hoje, com uma operação de maior escala, não somente o atraso começou a gerar prejuízos, como outras falhas apareceram. Iniciamos o mapeamento das lacunas no MRP, sistema de gestão da produção, mas identificamos que algumas falhas se expandiam para o WMS, de controle logístico e armazenamento, e para o ERP, que conecta às outras áreas da empresa, como compras, fiscal, financeira até entrega e feedback dos clientes”, explica Guilherme Felippe.

Para corrigir esses problemas, é preciso selecionar no mercado as soluções mais adequadas ao tipo de operação, processo e nível de serviço desejado. De acordo com o especialista, isto requer o entendimento completo da operação, pois, dependendo do que se planeja suportar, é preciso dar destaque maior ou menor a alguns pontos. Mais do que uma tecnologia avançada, é fundamental avaliar se o sistema atende às particularidades de uma determinada operação. Um exemplo é a atuação com medicamentos ou cosméticos, que necessita de um WMS que possa rastrear lotes, realizar recall, oferecer o tracking do produto, disponibilizar licenças e certificações das matérias-primas, entre outros, pois são requisitos do setor.

“Duas empresas de mesmo porte podem ter necessidades de sistemas muito distintas: a de medicamentos, por exemplo, vai precisar de um MRP que permita especificar o tempo de permanência das misturas de substâncias químicas no catalisador. Já uma fabricante de eletrodomésticos requer um MRP que controle processos mecânicos, como montagem de componentes. A correta seleção e programação do sistema, de acordo com as especificidades do setor, gera diversos benefícios, como: visão real time do estoque; mais riqueza e confiabilidade das informações; redução das divergências, erros e perdas; e melhor visibilidade da operação. Esta última se torna mais rápida e precisa porque o próprio sistema vai recalibrando estoques continuamente conforme recebe pedidos, em vez de aguardar o momento da revisão manual, feita pela equipe em momentos programados”, detalha Guilherme Felippe.

Os resultados são consequências da automação de algumas atividades, como a coordenação do fluxo físico de materiais e produtos dentro do centro de distribuição e entre diferentes armazéns. Quando feito pela equipe através de anotações em papéis e planilhas, leva mais tempo e há maior chance de erros do que quando realizado pelo sistema de forma automática. Certos erros podem levar a perdas de produtos ou mesmo de lotes inteiros, que passam da validade, por exemplo.

