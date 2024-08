Brasil descarta doações de sangue por falhas de conservação e contaminação

Cerca de 1,4% da população brasileira é doadora de sangue atualmente – o que coloca o país dentro da faixa recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), de ter entre 1% e 3% dos habitantes como doadores. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil coleta mais de 3 milhões de bolsas de sangue a cada ano. No entanto, entre 10% e 20% são descartadas, principalmente por falhas de conservação e contaminação, de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Este órgão federal estabelece normas para as operações logísticas de bolsas de sangue e determina que “deve-se monitorar o transporte por mecanismos que possibilitem a verificação da temperatura fora do limite estabelecido” (página 15). As bolsas devem ser mantidas a uma temperatura constante entre 1°C e 10°C, para não produzir plaquetas.

Para garantir que o sangue permaneça em condições adequadas para transfusões, operadores logísticos especializados na área da saúde utilizam dispositivos que monitoram eventuais variações de temperatura e vibrações durante o transporte das bolsas, alertando caso esses estejam fora dos parâmetros de segurança e qualidade.

Um desses dispositivos é o indicador de temperatura HemoTemp II, da SpotSee, que acaba de receber certificação da Associação Americana de Bancos de Sangue (AABB, na sigla em inglês) e da Food and Drug Administration (FDA), agência de vigilância sanitária dos Estados Unidos. O HemoTemp II conta com um sensor de temperatura irreversível que avisa o usuário quando a temperatura da bolsa de sangue fica acima dos 6°C.

"Esses dispositivos garantem que o sangue chegue em perfeitas condições aos pacientes, minimizando perdas e salvando vidas", afirmou Afonso Moreira, CEO da AHM Solution, empresa especializada em prevenção de danos em operações logísticas e representante da SpotSee no Brasil.

Já o CEO da SpotSee, Tony Fonk, ressalta a importância da certificação internacional recentemente adquirida. “Ganhar esse selo de aprovação comunica ao público que nossos produtos de ciências biológicas são confiáveis ??e da mais alta qualidade", afirma

Além do controle de temperatura, para assegurar a qualidade do sangue transportado é necessário garantir que as bolsas não sejam expostas a movimentos bruscos e que sejam acondicionadas em recipientes adequados, evitando contaminações. A SpotSee desenvolveu indicadores e registradores de impactos, que monitoram o nível de vibrações sobre a carga durante o transporte. Esses dispositivos também são distribuídos no Brasil pela AHM Solution.

https://www.spotsee.io/hemotemp

www.ahmsolution.com.br

