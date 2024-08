Empresa do ramo de móveis implementa SAP Business One

A Power One Consultoria divulgou que a Clean Lousas é a nova empresa a adotar o ecossistema SAP Business One. Segundo a Power One, a empresa e suas coligadas passaram a sentir a necessidade de aderir a um ERP robusto que acompanhasse suas operações desde o chão de fábrica até sua nova loja no varejo, acompanhando seu ritmo de crescimento, algo que seu sistema anterior não conseguia atender às expectativas.

Dentre todas as opções, segundo a empresa, o SAP Business One se apresentou como a mais aderente à necessidade por sua robustez, abrangência, confiabilidade e extensibilidade, visto que atende todos os segmentos em que a Clean Lousas atua. Após a escolha de uma das soluções disponíveis no mercado, era hora de definir a consultoria responsável pelo projeto, sendo selecionada a Power One.

Ana Paula Almeida, diretora da Clean Lousas, comenta: “A razão que motivou a nossa mudança foi que, até então, precisávamos de vários sistemas ou planilhas para atender nosso negócio. Com nosso planejamento de crescimento e a abertura da nova loja no segmento do varejo, a adequação a novas tecnologias e integrações entre as empresas se tornou essencial para nossa sobrevivência no mundo globalizado”. A rede deu início a uma procura de mercado mais profunda, em que o SAP Business One, mais uma vez, se mostrou um dos ERPs mais utilizados do país, atingindo um percentual de 34% das indústrias do país, de acordo com a pesquisa "Panorama do Uso de TI no Brasil" realizada pela FGV.

“O grande diferencial da Power One foi a clareza e transparência das demonstrações e informações apresentadas, assim como a atenção com a parte humana do negócio”, destaca a diretora.

Roberto Azevedo, CEO da Power One, comentou: “Para nós, é gratificante realizarmos um projeto em uma empresa que compreende tantas oportunidades de negócios, como a Clean Lousas. Nos sentimos honrados com a escolha por nosso trabalho e a oportunidade de mostrar a versatilidade do SAP Business One em atender tanto o setor fabril como o setor de varejo”.

Implementação e benefícios

O processo de implementação está sendo executado de acordo com o cronograma proposto em poucos meses, com o objetivo de atender, o mais rápido possível, todas as expectativas.

Desde então, a Clean Lousas tem acompanhado, na prática, os benefícios que a Power One tem demonstrado em toda a implementação, como o mapeamento de processos através do qual se obtém uma visão geral do negócio. Hoje, a rede possui dashboards com todas as informações, previsão de fluxo de caixa, faturamento, pedidos e cadastros de compras, notas fiscais, pagamento de títulos e mais informações.

Há 16 anos no mercado, a Clean Lousas tem como missão oferecer aos seus clientes produtos de qualidade, indo além das expectativas, acreditando que o design de seus produtos é fundamental para agregar valor aos espaços, o que os faz investir em modelos exclusivos e modernos. A Clean Lousas já atendeu mais de 4350 clientes, tendo entregue 25.000 lousas de vidro em 18 estados.

Website: https://www.linkedin.com/company/power-one