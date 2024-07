Limpeza doméstica correta pode evitar infestação de insetos

Elas são pequenas, ágeis, possuem a capacidade de se esconder e, por vezes, têm a sua presença negligenciada em ambientes domésticos. Apesar disso, pragas urbanas como pulgas, baratas, formigas e percevejos podem picar, morder, danificar alimentos e objetos e, ainda, transmitir uma série de doenças ao ser humano, como mostra uma publicação da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Para se ter ideia, as baratas agem como vetores de doenças causadas por bactérias, como a furunculose, hanseníase, tuberculose, poliomielite e diarreia, conforme publicação do portal UOL. Mas, afinal, como evitar a aparição de pragas urbanas no lar?

Pedro Sampaio, especialista em limpeza de sofá da Dr. Lava Tudo, empresa especializada em higienização e impermeabilização de estofados, explica que “a presença de baratas e outros insetos em ambientes domésticos está frequentemente ligada à existência de farelos e migalhas de alimentos pela casa”.

Segundo o especialista, os tipos de sujeira que mais atraem os visitantes indesejados são:

Resíduos de alimentos: migalhas no sofá ou colchão, restos de comida que caem no tapete, frutas podres e, até mesmo, pequenas manchas de gordura podem servir como banquete para formigas, baratas, moscas e outros insetos;

Lixo orgânico: o lixo orgânico, como restos de comida e papel sujo, decompõe-se rapidamente, liberando odores que atraem diversos tipos de insetos;

Água parada: pequenas poças d'água, vasos de plantas com água acumulada e pias com restos de comida podem servir como criadouros para mosquitos;

Poeira e detritos: a poeira acumulada em cantos, atrás de móveis e em frestas pode servir de abrigo para ácaros e outros pequenos insetos;

Matérias orgânicas em decomposição: animais mortos, plantas mortas e outros materiais orgânicos em decomposição também podem atrair moscas, vespas e outros insetos.

Como evitar a aparição de insetos?

Nesse cenário, segundo Sampaio, muitos se perguntam como pode ser feita a limpeza no ambiente doméstico de modo a prevenir a aparição de insetos como pulgas, baratas, formigas e percevejos.

Segundo o especialista, o primeiro passo é prezar pela limpeza regular: “Realize a limpeza da casa com frequência, principalmente dos sofás, colchões e tapetes”, destaca. “É importante optar pela limpeza profissional dos estofados pelo menos uma vez a cada seis meses para garantir que todas as migalhas escondidas saiam dos móveis”, recomenda.

Para Sampaio, também é importante zelar pelo armazenamento adequado de alimentos, que devem ser guardados em recipientes fechados, além de limpar a geladeira regularmente. “Preste atenção ao lixo: retire o lixo regularmente e mantenha a lixeira limpa e com tampa”, acrescenta.

O especialista em limpeza de sofá da Dr. Lava Tudo chama a atenção para a importância da eliminação de água parada: “Verifique vasos de plantas, pias e outros locais onde a água possa se acumular e elimine-a”.

Para concluir, Sampaio ressalta que é importante prestar atenção ao vedamento de frestas: “Sele frestas e rachaduras em paredes, pisos e janelas para evitar a entrada de insetos. Vale a pena utilizar telas em janelas e portas para impedir a entrada de insetos voadores”, aconselha.

Para mais informações, basta acessar: https://drlavatudo.com/