São Sebastião, município litorâneo do estado de São Paulo, tem se firmado como um exemplo nacional de preservação ambiental aliada ao turismo sustentável. Recentemente, iniciativas de conservação têm colocado a cidade no mapa como um destino privilegiado para amantes da natureza e ecoturistas.

O município conquistou a segunda vitória consecutiva do Prêmio Bratzoa de Sustentabilidade, promovido pelo Ministério do Turismo para reconhecer práticas de sustentabilidade em toda a cadeia nacional do setor, sendo premiado pelo projeto Avistamento de Baleias no ano passado e Turismo de Base Comunitária em 2022.

O investimento em ações que contribuem para a fauna e a flora da região também foram responsáveis pelo aumento expressivo da quantidade de peixes observados pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), especialmente entre espécies em extinção.

No final de junho, o Projeto Baleia à Vista publicou nas redes sociais o avistamento recorde de 70 baleias jubartes e centenas de golfinhos em São Sebastião e Ilhabela, um número sem precedentes nas últimas duas décadas.

Visibilidade e interesse crescentes

A diversidade de atividades turísticas no município está atraindo grande visibilidade para a região. Segundo o relatório global Sustainable Travel Report 2023, 76% dos entrevistados estabeleceram a meta de viajar de forma mais sustentável nos próximos 12 meses e estão pedindo aos participantes do setor hoteleiro mais propostas alinhadas com essa expectativa.

Nesse movimento, o proprietário da Pousada Porto Mare em Maresias, Rodrigo Alves, comentou que seus hóspedes estão cada vez mais preocupados em saber se a sua estadia conta com recursos que contribuam com o meio ambiente.

"Eu vejo um futuro muito verde para nossa região. Estamos entre a Mata Atlântica e o oceano, e é nossa obrigação e missão sermos 100% sustentáveis, termos lixo reciclado e descartado corretamente e tratamento de esgoto. Mas acredito que estamos no caminho e, em pouco tempo, teremos um destino impecável”, afirma Rodrigo.

Investimento local em práticas sustentáveis

Para que as práticas sejam implementadas no setor, o relatório da empresa Booking também comenta que 55% dos viajantes brasileiros estariam dispostos a pagar mais por opções de viagens eco-friendly, elevando os gastos para sentirem que estão fazendo a diferença.

Com a crescente demanda pelo ecoturismo, as empresas locais de São Sebastião estão apostando em ações que buscam ampliar a preservação ecológica. A Porto Mare, por exemplo, está investindo em energia solar, redução da utilização de papel e conscientização dos hóspedes sobre o uso responsável dos recursos naturais.

Essas iniciativas refletem um compromisso crescente com o ambiente que está sendo adotado por outros setores comerciais e instituições na região do litoral norte. A cidade está se posicionando como um modelo de turismo ecológico, atraindo visitantes que valorizam a conservação da natureza.

Benefícios econômicos do ecoturismo

O turismo sustentável não beneficia apenas o meio ambiente, mas também traz significativos avanços econômicos e sociais para a comunidade em que está inserido. De acordo com o Roteiro Bonito MS, o ecoturismo mundial movimenta mais de US$ 77 bilhões, representando cerca de 7% de todo o mercado.

O aumento no número de visitantes interessados resulta em maior movimentação econômica, beneficiando desde pequenos comerciantes até grandes empreendimentos turísticos.

A promoção de atividades sustentáveis também é responsável pela geração de empregos diretos e indiretos na região, desde guias especializados na região, até funcionários de pousadas, restaurantes e instituições diversas.

Compromisso com a sustentabilidade

A conscientização e a prática de ações sustentáveis não apenas preservam o meio ambiente, mas também impulsionam o crescimento local, criando uma sinergia positiva entre desenvolvimento econômico e conservação ambiental. São Sebastião, com suas políticas e práticas inovadoras, mostra que é possível combinar turismo de qualidade com respeito ao ecossistema.

O compromisso da comunidade e dos empresários locais, como exemplificado pelas ações da Pousada Porto Mare, destaca o potencial do município em se tornar um modelo global de turismo sustentável.

As conquistas da cidade no campo da preservação ambiental e do ecoturismo servem de inspiração para outras regiões, mostrando que é possível desenvolver o setor de forma responsável e benéfica para todos.

