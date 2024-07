Congresso reúne 121 especialistas em Cuidados Paliativos

A Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP), entidade representativa dos Cuidados Paliativos no país, realizará entre os dias 13 e 16 de novembro de 2024, em Fortaleza (CE), o X Congresso Brasileiro de Cuidados Paliativos, principal encontro nacional abordando o tema, com 121 palestrantes confirmados, de cinco países.

Cuidado paliativo é uma abordagem que melhora a qualidade de vida de pacientes e familiares diante de doenças que ameacem a continuidade da vida, por meio do alívio do sofrimento, tratamento da dor e de outros sintomas de natureza física, psicossocial e espiritual.

Em sua décima edição, o Congresso celebra também um marco histórico: a criação da Política Nacional de Cuidados Paliativos (Portaria GM/MS nº 3.681, de 7 de maio de 2024), que inova ao contemplar importantes ações, dentre elas, a criação de equipes matriciais e assistenciais em todo o território nacional, a capacitação de profissionais de saúde em cuidados paliativos, principalmente na atenção primária, e a melhoria do acesso a medicamentos por quem necessita de cuidados paliativos.

A programação do Congresso está dividida em 12 cursos pré-congresso, plenária e 18 mesas redondas focadas em tópicos como Pediatria; Dor e Controle de Sintoma; Onco, Hemato, Neuro e Doenças Crônicas; Educação, Bioética, Comunicação e Espiritualidade; RAS e Gestão; e Geriatria, Saúde Mental, Inovação e Realidade Virtual, Diversidade e Veterinária.

Dessa forma, reforçando o perfil multiprofissional da especialidade, o Congresso abrange um vasto leque de temas do universo dos cuidados paliativos, no Brasil e em outros países, como dor, gerenciamento de óbito em domicílio, luto, gestão de cuidados paliativos, comunicação na prática de cuidados paliativos, interprofissionalidade em reabilitação paliativa, cuidados paliativos em UTI, novas drogas, integração de abordagens em cuidados paliativos, além da Política Nacional de Cuidados Paliativos, dentre outros temas.

Para o Dr. Rodrigo Kappel Castilho, presidente da ANCP e palestrante do Congresso, o objetivo do evento é gerar networking e entregar conteúdo atual, abordando os temas mais relevantes da especialidade. “Estimamos em quase 600 mil o número de pessoas que precisam de cuidados paliativos no Brasil todos os anos. Há uma carência enorme de serviços e de profissionais preparados para atender essa demanda. Por isso pensamos com cuidado na programação do Congresso, de forma a oferecer o conteúdo científico e também um espaço para interação dos participantes”, afirma.

Outra especialista que estará presente será a Dra. Paola Ruíz Ospina, atual presidente da Associação Latino-Americana de Cuidados Paliativos (ALCP). Para ela, enquanto a especialização é fundamental, com o objetivo de contar com pessoal qualificado em número suficiente para atender as unidades e casos complexos, por outro lado é preciso trabalhar intensamente a formação dirigida ao primeiro nível de cuidados. “É essencial garantir as competências necessárias ao cuidado das famílias e dos doentes, dando ênfase aos cuidados domiciliares”, avalia.

“O Congresso brasileiro será o espaço também para debater temas como cuidados paliativos precoces, para além do fim da vida; particularidades no cuidado paliativo pediátrico; cuidados paliativos nas doenças crônicas e oncológicas e os cuidados paliativos como formadores de modelos de cuidado e políticas públicas, em busca da melhoria dos sistemas de saúde”, conclui a especialista.

X Congresso Brasileiro de Cuidados Paliativos

Data: de 13 a 16 de novembro de 2024

Local: Centro de Eventos do Ceará (Av. Washington Soares, nº 999, bairro Edson Queiroz), Fortaleza/CE.

Inscrições: https://cuidadospaliativos2024.com.br/site/cbcp2024/regras-de-inscricao

Website: https://www.instagram.com/ancpaliativos.br/