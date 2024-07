MJV lança relatório do Febraban Tech com avanços da IA

Adaptar-se à evolução da inteligência artificial no setor financeiro com resultados expressivos é um dos maiores desafios das empresas brasileiras. Patrocinadora oficial da 34ª edição do Febraban Tech, a MJV Technology & Innovation acaba de lançar o Report de Tendendências Febraban Tech 2024, que já está disponível para download e apresenta macrotendências de transformação que moldam a ‘nova economia’, visando auxiliar negócios do setor financeiro e segurador.

Além do Report, a consultoria levou ao Febraban Tech ferramentas de IA generativa, como a ‘MJV Iron’, que acelera o ciclo de desenvolvimento de soluções nas empresas e impulsiona a produtividade com correção de vulnerabilidades automática. Outra solução foi o ‘Saber Rural’, que oferece suporte personalizado em tempo real sobre produtos agrícolas com um assistente inteligente. Para finalizar, a MJV apresentou a ‘Dorothy 3i’, uma solução de IA comercial que acompanha, avalia e prevê os movimentos de mercado.

Report indica caminho da evolução para mercado financeiro e agro

O Report de Tendências considera diversas aplicações, como IA nos negócios, empregos e sociedade, cibersegurança, detecção de fraudes, open finance, revolução do Pix e Drex, ESG e a implementação do Agro 5.0. Amplamente debatida no evento, a IA generativa foi um dos destaques do estande da MJV, com a experiência IA.THON, que ofereceu uma miniconsultoria e soluções para desafios mais latentes do setor financeiro.

“Durante os três dias de Febraban Tech, reunimos os maiores destaques do evento e insights de valor apresentados por grandes nomes do mercado financeiro e segurador. Como patrocinadores, buscamos imergir na temática da jornada da experiência com Inteligência Artificial, apresentando dinâmicas de IA generativa e trazendo um material completo para profissionais e líderes do setor evoluírem e competirem com o mercado internacional”, pontuou o CEO da MJV Maurício Vianna.

Report considera impacto social atrelado a evolução da economia

O ‘Report da MJV’ ainda apresenta insights das palestras de especialistas de destaque como Esther Duflo, ganhadora do Prêmio Nobel de Economia. Reconhecida por inovar no combate à pobreza global, ela mostrou como pequenos incentivos econômicos podem gerar um grande impacto social e reduzir as condições de vulnerabilidade.

Considerando que 74% das empresas brasileiras usam IA, de acordo com a Microsoft, mas encontram grandes desafios em melhorias de performance, MJV espera estimular ainda mais o mercado com o Report de Tendências Febraban Tech, que tem o objetivo de auxiliar negócios a alcançarem novos patamares, despertando o interesse de investidores globais. Para saber mais sobre as soluções de IA da MJV, basta acessar o site.

Sobre a MJV

Sobre a MJV

Com mais de 25 anos de experiência e atuação promovendo a transformação em grandes empresas, a MJV Technology & Innovation é uma consultoria global que impulsiona negócios, com tecnologia, inovação, análise de dados e sustentabilidade, solucionando desafios das maiores organizações do mundo. Atualmente, a empresa conta com escritórios na América Latina, EUA e Europa.





