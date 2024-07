Presidio Investors, uma empresa líder em investimentos, especializada em empresas de alto crescimento, tem o prazer de anunciar a nomeação de Susan Michaels como sócia operacional, com efeito imediato. Susan pretende aproveitar sua vasta experiência para promover o crescimento e a direção estratégica na Presidio.

Susan Michaels (Photo: Business Wire)

Susan Michaels traz seu vasto conhecimento de uma carreira distinta na indústria digital e de dados. Mais recentemente, ela atuou como diretora de vendas na Janes. A liderança de Susan acelerou consistentemente o crescimento das vendas e transformou as posições de lucros e perdas.

Antes da Janes, Susan ocupou cargos seniores na Dun & Bradstreet e na LexisNexis, estimulou um crescimento significativo e a eficiência operacional. Sua experiência em construir alianças estratégicas e em desbloquear o potencial do mercado a estabeleceu como líder transformadora do setor.

"Estou entusiasmada em ingressar na Presidio Investors e contribuir para o sucesso da empresa", disse Susan Michaels. "O histórico da Presidio com empresas de alto crescimento alinha-se perfeitamente com a minha experiência."

Susan também é a fundadora e CEO da Kensington Advisors e está envolvida ativamente com várias organizações sem fins lucrativos. Possui MBA pela Harvard Business School e bacharelado em Economia pela Davidson College.

Sobre a Presidio Investors: a Presidio Investors é uma importante empresa de investimentos especializada em parcerias com empresas em crescimento nos setores de tecnologia, mídia e serviços financeiros. A equipe Presidio, com sua experiência significativa em investimentos e operacional, emprega uma abordagem colaborativa para expandir seus negócios e gerar excelentes retornos. Para mais informações, acesse www.presidioinvestors.com.

