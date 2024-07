CSC, registrador de domínio de classe empresarial e líder mundial na mitigação de segurança de domínio, sistema de nomes de domínio (DNS) e ameaças de marcas digitais, anuncia hoje uma colaboração técnica com a Palo Alto Networks para ampliar a segurança de domínio para usuários do Cortex XSOAR da Palo Alto Network, soluções XSIAM e XPANSE e para clientes registradores de domínio da CSC. No âmbito desta colaboração, a CSC usará dados de nome de domínio, DNS e portfólio de camada de soquete seguro (SSL) — em conjunto com inteligência e recursos da Cortex — para contextualizar riscos e facilitar a remediação de ameaças.

Este novo pacote de integração para nossa interface de programação de aplicativos (API) CSCDomainManager? já está disponível para download no marketplace da Cortex.. Como parte do relacionamento, os clientes conjuntos da Cortex e CSC também podem se beneficiar de um pacote definido e gratuito de remoção de phishing de nomes de domínio e URLs direcionados a portfólios de nomes de domínio corporativos. Isso ajudará a proteger os clientes contra vetores de ameaças direcionados às suas marcas on-line, trabalhando para fortalecer sua postura geral de segurança.

“Dadas as crescentes ameaças enfrentadas pelas organizações e seus consumidores devidoàrepresentação de marca e outros problemas de segurança de DNS, estamos entusiasmados em estender os conjuntos de dados e soluções robustos da CSC aos nossos clientes de forma conveniente através de seus produtos Cortex existentes. Perseguir atores mal-intencionados na raiz por meio de remoções e garantir a segurança adequada do DNS para evitar sequestros e outros riscos são medidas proativas poderosas para evitar incidentes de segurança prejudiciais”, afirma Andrew Scott, diretor de produto da Palo Alto Networks.

“A CSC detecta ameaças de domínio, abuso de marcas e DNS online e fraudes para proteger as empresas contra ataques cibernéticos causados ??por domínios comprometidos ou fraudulentos”, afirma Mark Calandra, presidente da divisão Digital Brand Services da CSC. “Nossa inclusão no mercado Cortex é uma prova de nossas capacidades e conhecimento profundo do cenário de segurança de domínio e aumenta a visibilidade de nossos serviços, integrando-se perfeitamente ao fluxo de trabalho de usuários focados na otimização de sua postura de segurança cibernética.”

“No atual cenário de segurança cibernética em constante evolução, a integração de medidas robustas de segurança de domínio e proteção de marca não é apenas uma necessidade, mas um imperativo estratégico. Nossa colaboração com a Palo Alto Networks exemplifica nosso compromisso em fornecer uma postura de segurança abrangente que aborde as ameaças combinadas que nossos clientes enfrentam”, disse Ihab Shraim, diretor de tecnologia da Digital Brand Services da CSC. “Ao alavancar inteligência e capacidades avançadas, capacitamos as empresas a se defenderem proativamente contra ameaças cibernéticas relacionadas a domínios e a garantir a integridade da presença de sua marca digital.”

Os principais benefícios da integração CSC e Cortex incluem:

Cortex XSOAR: Automatiza a detecção de ameaças e a resposta a incidentes, simplificando o gerenciamento da segurança relacionada ao domínio.

Automatiza a detecção de ameaças e a resposta a incidentes, simplificando o gerenciamento da segurança relacionada ao domínio. Cortex XSIAM: analisa dados para identificar vulnerabilidades e aprimora estratégias proativas de mitigação de ameaças.

analisa dados para identificar vulnerabilidades e aprimora estratégias proativas de mitigação de ameaças. Cortex XPANSE: fornece visibilidade e protege ativos voltados para a Internet, melhorando a detecção de domínios vulneráveis.

fornece visibilidade e protege ativos voltados para a Internet, melhorando a detecção de domínios vulneráveis. Segurança aprimorada do registrador de domínio CSC: fortalece as defesas contra sequestro, phishing e ameaças cibernéticas. Implementa monitoramento contínuo para proteção contra ameaças crescentesàsegurança do domínio.

Esta parceria ressalta o compromisso da CSC e da Palo Alto Networks em fornecer soluções de segurança de última geração, garantindo a segurança e integridade dos ativos digitais para seus clientes.

Sobre a CSC

A CSC é o fornecedor confiável de segurança e inteligência de ameaças preferido pelo Forbes Global 2000 e as 100 Melhores Marcas Globais (Interbrand®) com áreas de foco em segurança e gerenciamento de domínio, juntamente com marca digital e proteção contra fraudes. À medida que as empresas globais fazem investimentos significativos em sua postura de segurança, a nossa plataforma DomainSec? pode ajudá-las a compreender as falhas de segurança cibernética conhecidas que existem e auxiliá-las a proteger os seus ativos e marcas digitais online. Ao aproveitar a tecnologia proprietária da CSC, as empresas podem fortalecer a sua postura de segurança para se protegerem contra vetores de ameaças cibernéticas que visam os seus ativos online e a reputação das suas marcas, ajudando-as a evitar perdas significativas de receitas. A CSC também fornece proteção on-line de marca, combinando monitoramento on-line de marca e atividades de fiscalização – com uma visão multidimensional de diversas ameaças fora do firewall visando domínios específicos. Os serviços de proteção contra fraude que combatem o phishing nas fases iniciais do ataque completam as nossas soluções. Com sede em Wilmington, Delaware, EUA, desde 1899, a CSC tem escritórios nos Estados Unidos, Canadá, Europa e na região Ásia-Pacífico. A CSC é uma empresa global capaz de fazer negócios onde quer que nossos clientes estejam – e conseguimos isso empregando especialistas em todos os negócios que atendemos. Visite cscdbs.com.

Sobre a Palo Alto Networks

A Palo Alto Networks é líder mundial em segurança cibernética. Inovamos para superar as ameaças cibernéticas, para que as organizações possam adotar a tecnologia com confiança. Fornecemos segurança cibernética de última geração a milhares de clientes em todo o mundo, em todos os setores. Nossas melhores plataformas e serviços de segurança cibernética são apoiadas por inteligência de ameaças líder do setor e fortalecidas por automação de última geração. Seja implantando nossos produtos para habilitar o Zero Trust Enterprise, respondendo a um incidente de segurança ou fazendo parceria para fornecer melhores resultados de segurança por meio de um ecossistema de parceiros de classe mundial, estamos comprometidos em ajudar a garantir que cada dia seja mais seguro do que o anterior. É o que nos torna o parceiro de segurança cibernética preferido.

Na Palo Alto Networks, temos o compromisso de reunir as melhores pessoas a serviço de nossa missão, por isso também temos orgulho de ser o local de trabalho preferido em segurança cibernética, reconhecido entre os locais de trabalho mais amados da Newsweek (2023, 2022, 2021), com uma pontuação de 100 no Índice de Igualdade para Deficientes (2023, 2022) e HRC Melhores Lugares para Igualdade LGBTQ+ (2022). Para mais informações, visite www.paloaltonetworks.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240723467293/pt/

Joyson Cherian

W2 Communications

CSC@w2comm.com

CSC ®News Room