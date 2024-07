A Secretaria-geral da Organização de Cooperação Digital (DCO, Digital Cooperation Organization) disse em um comunicado que pretende realizar discussões urgentes com os seus Estados-membros e especialistas em economia digital para abordar as implicações da interrupção global das TI que perturbou recentemente as operações vitais do mundo inteiro e afetou setores empresariais essenciais como a aviação, os bancos, os meios de transmissão, os fornecedores de software e muito mais.

A secretaria-geral do DCO afirma que “o alto nível de impacto que o mundo testemunhou como resultado da infeliz interrupção é alarmante e indica a necessidade extrema de uma cooperação digital internacional mais eficaz e ágil”. O incidente levantou questões sobre a continuidade e a sustentabilidade em um mundo que caminha rapidamente para se tornar altamente dependente de canais e plataformas digitais. É muito importante que a comunidade internacional desenvolva políticas e protocolos adequados para mitigar os riscos desses incidentes e garantir a continuidade das operações essenciais.

Para este fim, a secretaria-geral do DCO fez um apelo para uma deliberação urgente aos seus Estados-membros e especialistas em economia digital com o intuito de coletar as lições aprendidas com este incidente, avaliar o seu impacto nos planos nacionais de transformação digital nos Estados-membros e planejar medidas práticas para garantir que as partes interessadas relevantes em todos os setores estão alinhadas e prontas para lidar com tais contratempos.

Sobre a Organização de Cooperação Digital (DCO)

A Organização de Cooperação Digital é a primeira organização intergovernamental internacional autônoma do mundo voltada para a aceleração do crescimento de uma economia digital inclusiva e sustentável. É uma organização multilateral global fundada em novembro de 2020 que tem como objetivo possibilitar a prosperidade digital para todos.

Os 16 Estados-membros da DCO incluem o Reino do Bahrein, a República Popular do Bangladesh, a República do Chipre, a República do Djibuti, a República da Gâmbia, a República de Gana, a República Helênica (Grécia), o Reino Hachemita da Jordânia, o Estado do Kuwait, o Reino de Marrocos, a República Federal da Nigéria, o Sultanato de Omã, a República Islâmica do Paquistão, o Estado do Qatar, a República do Ruanda e o Reino da Arábia Saudita - representando coletivamente quase 3,5 trilhões de dólares em PIB e um mercado de quase 800 milhões de pessoas, mais de 70% das quais têm menos de 35 anos.

Fonte:AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240723401862/pt/

Contato com a mídia:

Ahmed Bayouni

Media@dco.org