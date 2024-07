A TelevisaUnivision, a maior empresa de mídia e conteúdo em espanhol do mundo, anunciou hoje seus resultados financeiros do segundo trimestre, encerrado em 30 de junho de 2024. Acesse o site de relações com investidores da empresa em investors.televisaunivision.com para visualizar os resultados financeiros e materiais de rendimentos.

A empresa realizará uma teleconferência hoje para discutir seus resultados financeiros às 10h30, horário do leste dos EUA / 7h30, horário do Pacífico. A apresentação estará disponível via webcast em investors.televisaunivision.com ou pelos números (800) 245-3047 (EUA) ou (203) 518-9765 (fora dos EUA).

A TelevisaUnivision é a maior empresa de mídia em língua espanhola do mundo. Com a maior biblioteca de conteúdo próprio em espanhol e uma prolífica capacidade de produção, a TelevisaUnivision é a principal produtora de conteúdo original em espanhol nos segmentos de notícias, esportes e entretenimento. Esse conteúdo original alimenta todas as plataformas da TelevisaUnivision, que incluem as redes de transmissão líderes de mercado Univision, Las Estrellas, Canal 5 e UniMás, além de um portfólio de 38 redes de TV a cabo, incluindo TUDN, Galavisión, Distrito Comedia e TL Novelas. A empresa também opera o principal estúdio de cinema mexicano, Videocine, e possui e opera a maior plataforma de áudio em espanhol nos EUA, com 35 estações terrestres e a plataforma digital Uforia. A TelevisaUnivision também é proprietária da ViX, a maior plataforma de streaming em língua espanhola do mundo. Para mais informações, acesse televisaunivision.com.

