A Kinaxis® Inc. (TSX: KXS), líder mundial na organização completa de cadeias de fornecimento, anunciou hoje que o NORMA Group, fornecedor líder mundial de braçadeiras, conectores e sistemas de fluidos inovadores está trabalhando com a Kinaxis para levar agilidade, transparência e velocidadeàsua cadeia de fornecimento.

O NORMA Group, com sede na Alemanha, opera 25 fábricas no mundo inteiro para desenvolver braçadeiras e conectores seguros que são essenciais para a fabricação de máquinas, veículos e motores nas indústrias de gestão de água, agrícola, de aviação, química, sanitária e automotiva. Com as causas das interrupções na produção que variam desde a geopolítica até às mudanças regulamentares e tudo o que está entre elas, o NORMA Group selecionou uma solução capaz de lidar com qualquer desafio e refletir as melhores práticas para ajudar a navegar entre nuances específicas da indústria.

“A Kinaxis satisfazia todos os requisitos ao nível técnico para a nossa empresa. Também estava em conformidade com os nossos valores de sustentabilidade e paixão pela inovação”, disse Wolfgang Geiger, vice-presidente executivo de compras de grupo e gerenciamento da cadeia de fornecimento do NORMA Group. “Todas as decisões que tomamos se reduzem a fazer o que é melhor para nossos mais de 10.000 clientes que confiam em nossa empresa para soluções essenciais de ligação e, por isso, estamos entusiasmados em poder oferecer uma cadeia de fornecimento mais eficiente aos nossos clientes com a Kinaxis.”

“Cada vez mais, vemos mudanças regulatórias em todo o mundo que impactam diretamente os fabricantes, tornando difícil para os líderes da cadeia de fornecimento cumprirem prazos e ficar dentro do orçamento. Ser capaz de se adaptar a essas mudançasàmedida que surgem e planejar o que pode acontecer a seguir, será um divisor de águas para o NORMA Group”, disse Claire Rychlewski, diretora de vendas da Kinaxis. “Estamos muito entusiasmados em trabalhar com sua equipe e ajudá-los a levar a cadeia de fornecimento ao próximo nível.”

O software baseado em IA da Kinaxis permite às empresas organizarem suas redes de cadeia de fornecimento de ponta a ponta, desde o planejamento estratégico até a entrega final. A tecnologia da Kinaxis auxilia as empresas que abastecem o setor agrícola com 40% dos tratores do mundo, que mantêm mais de 110 mil milhões de dentes limpos todos os anos e que garantem que mais de 35 milhões de animais de estimação sejam alimentados com refeições nutritivas todos os anos.

Para saber mais sobre a Kinaxis e suas soluções de gerenciamento da cadeia de fornecimento, acesse Kinaxis.com.

Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder mundial em orquestração moderna de cadeias de fornecimento. Atendemos a cadeias de fornecimento e pessoas que as gerenciam a serviço da humanidade. Marcas internacionais renomadas confiam em nosso software, a fim de proporcionar a agilidade e a previsibilidade necessárias para navegar na volatilidade e na disrupção atuais. Combinamos nossa técnica de simultaneidade patenteada com um enfoque de IA centrado no ser humano para capacitar empresas de todos os portes a gerenciar suas redes de cadeias de fornecimento de ponta a ponta, desde o planejamento estratégico plurianual até a execução instantânea e a entrega final. Para mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou siga-nos no LinkedIn.

