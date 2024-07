Ecoturista é um amante da natureza que contempla a beleza do local

Viajar para ambientes ricos em paisagens e bens culturais com o objetivo de apreciar as belezas e os atrativos é um dos componentes que fazem do viajante um ecoturista. Esta pessoa está disposta a pagar boas quantias para ter o prazer de manter contato com a natureza.

No mundo, o ecoturismo representa 20% do mercado global de turismo, gera cerca de US$ 600 bilhões anuais e tem crescido e destacado a importância da preservação ambiental, segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT). Áreas protegidas e parques nacionais têm atraído visitantes para atividades sustentáveis como observação de fauna e trilhas ecológicas.

"A busca por espaços ao ar livre, por práticas de atividades típicas de cada lugar, conhecer as tradições e simplesmente observar a fauna e flora de um destino facilitam um descanso perfeito para o ecoturista, enfatiza Vininha F. Carvalho, ambientalista, economista e editora da Revista Ecotour News & Negócios.

O Brasil como atração turística oferece montanhas, parques turísticos, as Cataratas do Iguaçu, o Pantanal, a Chapada dos Guimarães, a Serra do Mar, o litoral catarinense, o Rio de Janeiro, entre outras. De norte a Sul são incontáveis as belezas naturais.

O Pantanal oferece aos seus turistas cerca de 650 espécies de aves como a arara azul, tuiuiús, tucanos, periquitos e outros, como também macacos, bichos-preguiça, cervos-do-pantanal, quatis, tatus, tamanduás-bandeira e muito mais.

Considerado pela Unesco como Patrimônio Natural Mundial e Reserva da Biosfera, o Pantanal é a maior planície alagada do planeta e durante boa parte do ano permanece com suas águas no nível mais elevado, o que reforça a beleza local.

Todos os anos, de junho a novembro, a costa brasileira ganha um atrativo que completa seus cenários de praias paradisíacas: a temporada de baleias. E o Litoral Norte de São Paulo vem se consolidando como um dos grandes pontos de observação de cetáceos, que chegam em águas brasileiras para se reproduzir e ter seus filhotes.

As cinco cidades que integram o Circuito Litoral Norte, Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, vem registrando números recordes de avistagens de baleias e cetáceos, que também incluem golfinhos e botos. Segundo dados do Projeto Baleia à Vista, na temporada de 2021, mais de 300 baleias passaram pelas águas da região.

"O Brasil é um país com elevado potencial para projetos de ecoturismo em parques naturais (Parques Nacionais e Estaduais), de educação ambiental, comércio e alimentação e em projetos nos parques urbanos, com foco no investimento em equipamentos de cultura, recreação, lazer, esporte, alimentação e comércio", finaliza Vininha F. Carvalho.

