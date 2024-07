Kolmar Korea (KRX: 161890) está acelerando sua expansão internacional ao designar especialistas no setor mundial de cosméticos para sua subsidiária norte-americana. Com o plano de construir sua segunda fábrica nos EUA no início do ano que vem, a empresa designou um novo chefe para suas operações na América do Norte e um Diretor Comercial Global (GCCO). Também definiu uma estrutura estratégica que integra produção, vendas e P&D para melhor penetrar no mercado local. Este plano inclui criar uma equipe de P&D para a América do Norte e designar um novo diretor.

2ª planta da Kolmar USA (foto: Kolmar Korea)

A Kolmar Korea anunciou que nomeou o presidente Yongchul Hur como Diretor Executivo da Kolmar Laboratories e da Kolmar USA, suas subsidiárias norte-americanas. Philippe Warnery foi designado como Diretor Comercial Global (GCCO), George Rivera como Diretor de Ciências (CSO) da subsidiária norte-americana e Diretor Geral Inki Park como chefe do Centro de P&D para América do Norte, responsável por unir os mercados sul-coreano e norte-americano.

A parte importante das recentes designações é trazer muitas pessoas com vasta experiência no mercado mundial de cosméticos. É esperado que isto ajude a empresa a entrar no mercado norte-americano com sucesso.

Yongchul Hur, o novo Diretor Executivo das subsidiárias norte-americanas da Kolmar, traz uma ampla experiência no negócio internacional de ODM, tendo supervisionado a produção de produtos de cuidados com a pele e maquiagem da Kolmar Korea. Ele já atuou como presidente da Kolmar Beijing e Kolmar Wuxi, impulsionando um crescimento significativo em operações chinesas da Kolmar. Antes de seu mandato na Kolmar Korea, ele ocupou cargos de destaque no setor de fabricação de cosméticos, incluindo diretor de fábrica na Amore Pacific e Diretor Executivo da Cosvision. O presidente Hur pretende aproveitar suas décadas de experiência no setor para orientar negócios locais na América do Norte.

Philippe Warnery, recém-designado como Diretor Comercial Global (GCCO), é um especialista no mercado mundial de cosméticos. Seus cargos anteriores incluem Diretor Executivo da Intercos North America, uma ODM italiana de cosméticos, e Presidente da Região do Reino Unido e Irlanda e Diretor Geral da Afiliada Canadense da Estee Lauder. Com 25 anos de experiência no setor internacional de cosméticos, abrangendo empresas de marca e empresas ODM, sua extensa rede é uma vantagem competitiva essencial. Warnery pretende ter foco em garantir vendas significativas de grandes marcas mundiais e marcas independentes, bem como recrutar influenciadores que vêm ganhando popularidade ao redor do mundo.

George Rivera, designado Diretor de Ciências (CSO) de subsidiárias norte-americanas da Kolmar, é um especialista com mais de 20 anos de experiência em P&D em empresas internacionais de cosméticos, como L'Oreal USA e Intercos. Mais recentemente, liderou a inovação de processos e tecnologia como presidente da Kolmar USA. O Diretor de Ciências Rivera, em cooperação com Inki Park, chefe do Centro de P&D para América do Norte, planeja se concentrar em pesquisa e desenvolvimento adaptados às necessidades do mercado mundial.

O chefe do Centro, Park, especialista em pesquisa com 18 anos de experiência, é responsável por adaptar as principais tecnologias desenvolvidas no Complexo de P&D da Kolmar, o centro mundial de P&D do Kolmar Group localizado na Coreia do Sul, para o mercado local. Utilizando dados acumulados na Complex, incluindo cor, formulação e aroma, a equipe de Park irá analisar as necessidades dos mercados estrangeiros e se concentrar em desenvolver formulações personalizadas.

A Kolmar Korea pretende aproveitar estas contratações estratégicas para maximizar a capacidade operacional de suas instalações de produção na América do Norte, incluindo a primeira fábrica nos EUA e a segunda fábrica em construção. A empresa visa chegar a US$ 100 milhões em vendas nos próximos cinco anos. Para isto, planeja expandir agressivamente sua rede de vendas não apenas na América do Norte, mas também na América Central e do Sul. Além disto, com a crescente popularidade da K-beauty no mercado dos EUA mediante canais de distribuição mundiais como a Amazon, a empresa planeja promover ativamente vendas ODM, que enfatizam a acessibilidade ao mercado e a eficiência logística para pequenas e médias marcas independentes sul-coreanas que buscam entrar no mercado dos EUA.

Um representante da Kolmar Korea declarou: "Esta nomeação ressalta nosso comprometimento em ganhar novo impulso no mercado norte-americano ao colocar especialistas do setor na vanguarda. A Kolmar Korea terá foco em promover o crescimento através da cooperação sinérgica de vendas, produção e P&D, bem como expandir sua influência além da América do Norte para a Europa."

Consciente da importância do mercado norte-americano, a Kolmar Korea adquiriu a Kolmar USA (anteriormente conhecida como PTP) e a Kolmar Canada (anteriormente conhecida como CSR) em 2016, estabelecendo preventivamente uma base para expansão mundial. Em 2022, a Kolmar Korea adquiriu 100% dos direitos de marca registrada da marca "Kolmar", que garante direitos exclusivosàmarca e permite operações comerciais irrestritas nos EUA e nos mercados internacionais. A empresa vem expandindo sua rede de vendas com a recente inauguração do Kolmar Innovation Center em Nova Jersey, EUA.

