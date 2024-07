Parsons Dance: Companhia de David Parsons chega ao Brasil

O coreógrafo David Parsons está de volta ao país com sua companhia após um hiato de 16 anos. Para marcar seu retorno aos palcos brasileiros, ele apresentará um espetáculo que reúne seis diferentes peças – desde dois de seus maiores clássicos até três coreografias inéditas no Brasil. O público também poderá conferir “Nascimento”, peça criada por Parsons para celebrar o Brasil e a arte de Milton Nascimento.

Apresentada pelo Ministério da Cultura e pelo Bradesco Seguros, com o apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a turnê da Parsons Dance é uma realização da DELLARTE, em parceria com o Ministério da Cultura e o Governo Federal - União e Reconstrução.

As apresentações começam em São Paulo, no Teatro Bradesco, nos dias 14 e 15 de agosto, seguindo para Curitiba (Teatro Guairão), no dia 20 de agosto, e Rio de Janeiro (Cidade das Artes) nos dias 24 e 25 de agosto.

A apresentação no Rio de Janeiro conta também com o patrocínio da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e da Secretaria Municipal de Cultura.

Ingressos para as apresentações já estão à venda em Uhuu para as apresentações em São Paulo, em diskingressos para Curitiba e em sympla para o Rio de Janeiro.

Nos últimos 39 anos, o coreógrafo David Parsons e sua companhia Parsons Dance, sediada em Nova York, têm conseguido entreter um público fiel que sempre prestigia suas apresentações. “Sou um coreógrafo que gosta de se conectar com as pessoas”, diz Parsons, ex-membro da Paul Taylor Dance Company. “Uma das coisas que aprendi com Paul Taylor é que a humanidade é imensa. Há muito a fazer, e gosto de olhar para a dança de diferentes maneiras.”

Saudado pela crítica de dança do New York Times como “um dos grandes impulsionadores da dança moderna” (Jennifer Dunning na edição de 27 de julho de 2007), David Parsons tem um trabalho enérgico e atlético desenvolvido em mais de 75 obras que fazem parte de seu repertório. A Parsons Dance já se apresentou nos cinco continentes e em 445 cidades de 30 países.

Em um espetáculo que mistura o clássico e o moderno, flertando com o pop, o público irá assistir a duas obras tradicionais de seu repertório: “Wolfgang”, coreografada por Parsons para a Sinfonia nº 25 em sol menor de Mozart, mas com uma energia moderna, e “Caught”, considerada pelo coreógrafo uma das mais emblemáticas peças da companhia.

Além dessas, três coreografias serão apresentadas pela primeira vez no Brasil: “Balance of Power”, uma dança eminentemente percussiva, de 2020, um dos solos mais difíceis da Parsons Dance; “The Shape of Us”, um número com passos desafiadores para os dançarinos onde Parsons explora a conexão com a música da banda experimental Son Lux; e “JUKE”, uma peça do coreógrafo Jamar Roberts, um veterano do Alvin Ailey American Dance Theater, criada com a música vibrante de Miles Davis.

A turnê brasileira também inclui “Nascimento”, uma homenagem ao país, criada sobre uma música de nosso Milton Nascimento. Quando criou a coreografia, que já foi apresentada em todo o mundo, Parsons explicou que ela refletia as sensações de um norte-americano sobre o que viu no Brasil: “um pouco dos ritmos e cores da música e do povo brasileiro”, definiu ele.

David Parsons teve uma carreira inovando e desenvolvendo a destreza física e a habilidade técnica na dança moderna. Em Nova York, Parsons foi aprendiz do dançarino e coreógrafo Paul Taylor, antes de ingressar na Paul Taylor Dance Company como dançarino principal. Ele passou a se tornar artista convidado do New York City Ballet, passando seus verões em turnê com MOMIX e se apresentando para Mark Morris e Mikhail Baryshnikov nas primeiras turnês do White Oak Dance Project.

Mais informações sobre a turnê podem ser acessadas AQUI



Sobre a Dellarte

Atuando na área da música clássica, jazz e artes performáticas há 40 anos, a Dellarte já realizou mais de 1.500 apresentações para mais de 3 milhões de pessoas, trazendo para o Brasil atrações do cenário cultural ao redor do mundo.

John Malkovich, Jessye Norman, Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, José Carreras, Montserrat Caballé, Kiri Te Kanawa, Kathleen Battle, Balé do Teatro Bolshoi, New York City Ballet, Balé do Teatro Mariinsky – Kirov, Ballet da Ópera Nacional de Paris, MOMIX Dance Theatre, Martha Argerich e Nelson Freire, Mstislav Rostropovich, Evgeny Kissin, Lang Lang, Yuja Wang, Itzhak Perlman, Joshua Bell, Yo- Yo Ma, City of Birmingham Symphony Orchestra com Sir Simon Rattle, New York Philharmonic com Kurt Masur, Royal Philharmonic Orchestra, Filarmônica de Viena, Companhia Antonio Gades, Cia Joaquim Cortez, Ballet do Teatro Scala de Milão, Kamasi Washington, Bobby McFerrin, Keith Jarrett, Paco de Lucía e Chick Corea são alguns dos nomes que já se apresentaram no Brasil pelas mãos da Dellarte.

Sobre o Circuito Cultural Bradesco Seguros

Manter uma política de incentivo à cultura faz parte do compromisso do Grupo Bradesco Seguros, considerando a cultura como ativo para o desenvolvimento e do convívio social. Neste sentido, o Circuito Cultural Bradesco Seguros se orgulha de ter patrocinado e apoiado, nos últimos anos, em diversas regiões do Brasil, projetos na área de música, dança, artes plásticas, teatro, literatura e exposições, além de outras manifestações artísticas.

São Paulo

Teatro Bradesco

14 de agosto, quarta-feira – 21h e 15 de agosto, quinta-feira – 21h

Plateia baixa: R$ 300,00

Plateia alta : R$ 220,00

Camarote: R$ 280,00

Frisa mezanino: R$ 180,00

Balcão nobre: R$ 150,00

Frisa central: R$ 120,00

Frisa superior: R$ 100,00

Popular: R$ 39.60

Vendas:Uhuu



Curitiba

Teatro Guaíra

20 de agosto, terça-feira – 21h

Preço único: R$ 200,00

Popular: R$ 39.60

Vendas: diskingressos



Rio de Janeiro

Cidade das Artes

24 Agosto, sábado – 16h e 20h e 25 agosto, domingo, 18h

Plateia: R$ 300,00

Frisa lateral: R$ 180,00

Camarote : R$ 120,00

Galeria: R$ 80,00

Popular: R$ 39.60

Vendas: sympla



Website: https://www.instagram.com/dellartesolucoes/