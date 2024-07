Grupontapé resgata radionovela e a lançará na internet

As radionovelas, que marcaram a Era de Ouro do Rádio no Brasil, serão resgatadas pelo Grupontapé, grupo de teatro de Uberlândia-MG, a partir do dia 18 de julho. A cia. reprisará, no próprio canal no YouTube, a radionovela “Alma Ferida”, produzida pelo grupo e que foi transmitida em 2010 pela Rádio Educadora, emissora da cidade.

A publicação pretende levar o público a uma viagem nostálgica de um formato de entretenimento que cativou milhares de ouvintes com histórias envolventes, personagens marcantes e a magia da narração radiofônica, com vozes e efeitos sonoros, nos anos de 1940 e 1950.

“As radionovelas são atemporais e evocam emoções universais, mantendo viva uma parte importante da história da comunicação brasileira”, comenta a atriz e co-fundadora do Grupontapé, Kátia Bizinotto. Ela ainda informa que serão reprisados os 06 capítulos que o grupo produziu, à partir do dia 18 de julho, sendo que será acrescentado um capítulo por semana. Esse material ficará disponível até 18 de novembro deste ano, quando o grupo completará 30 anos de fundação.



Alma Ferida

Escrita por Magda Santos, "Alma Ferida" narra a trajetória de Carmem Laurence, uma talentosa atriz em busca de um novo amor, após um desgosto profundo. Ambientada na década de 1950, a radionovela explora temas como amor, perda, recomeço e a força da mulher em uma sociedade em constante transformação.

Interpretada pelos atores do Grupontapé, cia. de teatro que atua há quase 30 anos na cena cultural de Uberlândia e do Brasil, Alma Ferida apresenta o trabalho do grupo teatral com linguagem do melodrama, utilizando apenas suas vozes, efeitos sonoros e a trilha sonora para dar vida aos personagens e transportar os ouvintes para o universo da trama.

Segundo Katia Lou, diretora artística do Grupontapé, a reprise da radionovela "Alma Ferida" vai além do entretenimento. “É uma iniciativa que visa resgatar a memória da Era de Ouro do Rádio, celebrar a importância da dramaturgia sonora para a cultura brasileira e democratizar o acesso à arte para um público amplo”, destaca.

Serviço



O quê: reprise da radionovela Alma Ferida

Onde: Canal do Grupontapé no YouTube (https://www.youtube.com/@grupontape466 )

Quando:

1º Capítulo - 18/07/2024

2º Capítulo - 25/07/2024

3º Capítulo - 01/08/2024

4º Capítulo - 08/08/2024

5º Capítulo - 15/08/2024

6º Capítulo - 22/08/2024





Website: http://www.mfcomunica.com.br