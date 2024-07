A Lineage, Inc. (a "Empresa") anunciou hoje que a Empresa iniciou a turnê de apresentação de sua oferta pública inicial subscrita de 47.000.000 ações de suas ações ordinárias. Além disto, os subscritores da oferta terão uma opção de 30 dias para comprar da Empresa até 7.050.000 ações adicionais de suas ações ordinárias ao preço da oferta pública inicial, menos descontos de subscrição e comissões. O preço da oferta pública inicial deve ficar entre US$ 70,00 e US$ 82,00 por ação. A Empresa espera que suas ações ordinárias sejam aprovadas para cotação em bolsa, sujeitasànotificação de emissão, no Nasdaq Global Select Market sob o símbolo “LINE”. A Empresa pretende usar os recursos líquidos recebidos da oferta para pagar empréstimos pendentes sob seu empréstimo a prazo de saque com atraso, pagar empréstimos pendentes sob sua linha de crédito rotativo, financiar concessões em espécie únicas para alguns de seus funcionários referentes a esta oferta e retenções em espécie estimadas, associadas a concessões de ações, bem como resgatar suas ações preferenciais da série A. Após tais usos, a Empresa espera usar as receitas líquidas restantes para fins corporativos gerais, o que pode incluir o pagamento de empréstimos adicionais pendentes sob sua linha de crédito rotativo.

Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, J.P. Morgan e Wells Fargo Securities estão atuando como administradores conjuntos de 'book-running' para a oferta proposta. RBC Capital Markets, LLC, Rabo Securities USA, Inc., Scotia Capital (USA) Inc., UBS Securities LLC, Capital One Securities, Inc., Truist Securities, Inc., Evercore ISI, Robert W. Baird & Co. Incorporated, KeyBanc Capital Markets Inc., Mizuho Securities USA LLC, PNC Capital Markets LLC, Deutsche Bank Securities Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Piper Sandler & Co. e Regions Securities LLC estão atuando como administradores conjuntos de 'book-running' para a oferta proposta. Blaylock Van, LLC, Cabrera Capital Markets LLC, C.L. King & Associates, Inc., Drexel Hamilton, LLC, Guzman & Company, Loop Capital Markets LLC, Roberts & Ryan Investments, Inc. e R. Seelaus & Co., LLC estão atuando como co-administradores.

A oferta proposta será feita apenas mediante um prospecto. Cópias do prospecto preliminar referente a esta oferta, quando disponíveis, podem ser obtidas no Morgan Stanley, Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, ou por e-mail: prospectus@morganstanley.com; Goldman Sachs & Co. LLC, Att.: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, Tel.: 1-866-471-2526, Fax: 212-902-9316, ou e-mail: prospectus-ny@ny.email.gs.com; BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001, Att.: Prospectus Department, e-mail: dg.prospectus_requests@bofa.com; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 ou por e-mail em prospectus-eq_fi@jpmchase.com e postsalemanualrequests@broadridge.com; e Wells Fargo Securities, 90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402, em 800-645-3751 (opção #5) ou uma solicitação pelo e-mail WFScustomerservice@wellsfargo.com.

Sobre a Lineage

A Lineage, Inc. é a maior sociedade anônima de investimentos imobiliários em bolsa de armazéns com temperatura controlada do mundo, com uma rede de mais de 480 instalações estrategicamente localizadas, totalizando mais de 84,1 milhões de pés quadrados e 3,0 bilhões de pés cúbicos de capacidade em países da América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico. Ao combinar soluções de cadeia de fornecimento de ponta a ponta e tecnologia, a Lineage faz parcerias com alguns dos maiores produtores, varejistas e distribuidores de alimentos e bebidas do mundo para ajudar a aumentar a eficiência da distribuição, promover a sustentabilidade, minimizar o desperdício da cadeia de fornecimento e, o mais importante, alimentar o mundo.

Informações importantes

Uma declaração de registro relativa a estes títulos foi apresentadaàComissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), mas ainda não entrou em vigor. Estes títulos não poderão ser vendidos, nem aceitas ofertas de compra, antes da data de entrada em vigor da declaração de registo.

Este comunicadoàimprensa não constituirá uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta para comprar esses títulos, nem haverá venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja considerada ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.

Declarações prospectivas

Certas declarações contidas neste comunicadoàimprensa, incluindo declarações referentes às expectativas da Lineage quantoàconclusão, momento e volume de sua proposta de oferta pública e cotação, podem ser consideradas declarações prospectivas dentro do significado da Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, como alterado, e Seção 21E do Lei de Bolsa de Valores de 1934, conforme alterado. A Lineage pretende que todas estas declarações prospectivas sejam cobertas pelas disposições de porto seguro aplicáveis ??para declarações prospectivas contidas nestas leis. Em geral, tais declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso da terminologia prospectiva pela Lineage, como "pode", "irá", "espera", "pretende", "prevê", "estima", "acredita", "continua", "busca", "objetivo", "meta", "estratégia", "plano", "foco", "prioridade", "deveria", "poderia", "potencial", "possível", "observa adiante", "otimista" ou outras palavras semelhantes. Os leitores são alertados a não depositar confiança indevida nestas declarações prospectivas, válidas apenas na data deste comunicadoàimprensa. Tais declarações estão sujeitas a certos riscos e incertezas, incluindo riscos conhecidos e desconhecidos, que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles concebidos ou antecipados. Portanto, tais declarações não pretendem ser uma garantia do desempenho da Lineage em futuros períodos. Exceto conforme exigido por lei, a Lineage não assume qualquer obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas contidas neste comunicado.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240716022747/pt/

Contato de Relações com Investidores

Evan Barbosa

Vice-Presidente de Relações com Investidores

ir@onelineage.com

Contato de Mídia

Megan Hendricksen

Vice-Presidente de Marketing Global e Comunicações

pr@onelineage.com