Mundo Corporativo

ECON Fomenta Relações Bilaterais entre Brasil e EUA

O Encontro de Negócios das Américas (ECON) é um evento que oferece uma experiência americana de forma didática, promovendo conhecimento, networking e negócios bilaterais entre Brasil e Estados Unidos. O ECON não apenas impulsiona o comércio, mas também fomenta parcerias sólidas e duradouras, tanto com empresas brasileiras quanto com famílias que têm o sonho de morar no exterior como alternativa de vida.