My Talking Hank: Islands foi lançado oficialmente no último dia 4 de julho, introduzindo novas funcionalidades para os usuários do universo Talking Tom & Friends. O jogo combina o cuidado de um animal virtual com a exploração de ilhas. Os jogadores que fizerem o download nos primeiros 14 dias receberão uma roupa exclusiva de dinossauro.

Funcionalidades na ilha

Pela primeira vez no universo Talking Tom & Friends, os jogadores podem andar livremente pelo mundo do jogo, descobrir locais ocultos e interagir com elementos do ecossistema. Neste ambiente, os jogadores encontram itens colecionáveis e diversos desafios. Esta é apenas a primeira ilha, com atualizações planejadas para o futuro.

Interação com novos elementos do jogo

Enquanto exploram a ilha, os jogadores interagem com cinco animais diferentes: leão, tartaruga, elefante, golfinho e macaco. É possível jogar polo aquático com o golfinho, lavar o elefante, ajudar a tartaruga a limpar a praia e cuidar do leão em um salão de beleza. Por meio desses minijogos e atividades, os jogadores criam interações com os novos elementos do jogo.

Personalização da Casa na Árvore do Hank

Os jogadores podem decorar e personalizar a Casa na Árvore do Hank com uma variedade de itens, configurando o ambiente na ilha. A Casa na Árvore inclui novos minijogos e recursos como uma máquina de sorvete.

My Talking Hank: Islands está disponível para download gratuito na App Store e Google Play.

Sobre My Talking Hank: Islands

Desenvolvido pela Outfit7 Limited, My Talking Hank: Islands permite que os jogadores acompanhem Talking Hank em uma jornada de exploração enquanto descobrem uma ilha com diversas funcionalidades. É possível cuidar do Hank em sua Casa na Árvore, explorar o mapa interativo da ilha e interagir com novos elementos do jogo. My Talking Hank: Islands oferece entretenimento para jogadores de todas as idades. Mais informações estão disponíveis no site da empresa abaixo.

Website: https://talkingtomandfriends.com/talking-hank