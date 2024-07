Teve hoje, 15 de julho, o início das votações online da primeira fase do Prêmio MPB – Melhores Podcasts do Brasil, que irá durar até o dia 13 de setembro. Serão 60 dias corridos em que qualquer pessoa poderá votar depois de se cadastrar ao escolher um dos seguintes métodos: através do Google, Facebook ou preencher um cadastro simples com nome, idade, e-mail e celular.

Se a escolha for preencher o cadastro, ela deverá realizar uma confirmação clicando em um botão no e-mail que será enviado no ato da inscrição para sua conta.

Após essa confirmação essa pessoa deverá retornar para o site e estará liberada para votar em quantas categorias desejar, escolhendo um Podcast por categoria. Não é obrigatório votar em mais de uma categoria para ter seu voto computado.

Regras para a votação



Foram criadas algumas regras simples para a votação e são elas:

1 – Será possível votar uma vez por dia em quantas categorias e podcasts desejar

2 – Será possível votar apenas em um podcast por categoria

3 – Será possível votar todos os dias, dias alternados ou quando a pessoa desejar retornar para fazer nova votação.

4 – Os votos são secretos, criptografados e é impossível saber quem votou em qual categoria.



Podcasts inscritos e audiência

Estão inscritos mais de 300 Podcasts nas 30 categorias e a expectativa é que esse número ultrapasse 400, pois as inscrições estarão abertas até o dia quatro de agosto. Nesse caso, é importante ressaltar que os podcasts que não foram inscritos durante o período exclusivo para isso devem se inscrever o quanto antes para não perderem dias de votação.

“Mesmo aqueles que se inscreverem após a abertura das votações ainda têm uma chance competitiva, já que a mecânica de um voto diário por usuário equilibra as oportunidades entre todos os competidores. Esse formato garante que cada podcast possa engajar sua audiência de maneira significativa.” comenta Podão, um dos fundadores do Prêmio MPB.



Categoria Grande Mídia

Os veículos da grande mídia - um total de 17 -, foram inscritos automaticamente por sua importância no mercado e porque todos têm uma área de Podcast nos seus sites ou em suas contas do YouTube. Isso comprova que os principais veículos de comunicação têm o podcast na sua grade de programação para os internautas e é um importante indicativo para o mercado.

“Com essa votação vamos ver a preferência do público com os podcasts da grande mídia, pois dos 17 cadastrados passarão 10 para a segunda fase de votação e dela sairão os Top5”, explica Guido Orlando Jr, jornalista, publicitário e um dos idealizadores do Prêmio MPB.



Serviço

Link para votação e inscrições dos podcasts: https://www.premiompb.com.br

Link para conhecer o regulamento

https://www.premiompb.com.br/regras

Link da política de privacidade

https://www.premiompb.com.br/politica-privacidade



Preço da inscrição – GRATUITO

Website: https://premiompb.com.br/