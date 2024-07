Em sua 44ª Conferência Anual de Usuários, a Esri anunciou uma colaboração ampliada com a Microsoft para integrar a tecnologia de análise espacial com a Fabric, a plataforma SaaS de análise unificada da Microsoft. Ao integrar as tecnologias da Esri, os especialistas em dados – incluindo analistas, cientistas de dados, engenheiros e seus stakeholders executivos – podem usar perfeitamente as ferramentas e visualizações avançadas de análise espacial da Esri no Microsoft Fabric. Isso resulta em análises espaciais poderosas facilmente compartilhadas entre ferramentas organizacionais como o Microsoft Fabric, Power BI e o ambiente ArcGIS da Esri.

“Com esta colaboração, a Esri está empenhada em ajudar os nossos clientes compartilhados a compreender e aproveitar os dados espaciais para descobrir insights e tomar melhores decisões”, disse Jack Dangermond, presidente da Esri. "Temos o prazer de aprofundar nosso trabalho com a Microsoft e fornecer nossos recursos de análise espacial para profissionais de dados no Microsoft Fabric."

A colaboração, que integra o ArcGIS da Esri com o Microsoft Fabric, está atualmente em fase de visualização privada. Clientes e parceiros de confiança participam do seleto grupo de setores, incluindo governo local, arquitetura, engenharia e construção (AEC), energia, gás, manufatura, petróleo, financeiro e tecnologia.

“Este próximo passo na nossa colaboração demonstrará como os clientes do Microsoft Fabric estão se beneficiando da poderosa tecnologia de análise espacial da Esri para obter insights mais profundos para suas organizações”, disse Amir Netz, diretor de Tecnologia de Dados Azure da Microsoft.

Os usuários do Fabric terão acesso direto a ferramentas e funções avançadas de análise espacial, bem como a uma extensa biblioteca de dados espaciais confiáveis ??e selecionados.

“Como participante da prévia privada, já estamos vendo um desempenho incrivelmente impressionante trabalhando com dados geoespaciais no Fabric”, disse Alejandro Vidal, fundador da GIS Routes, empresa que cria soluções tecnológicas focadas no ecossistema de transporte na América Latina. “O Fabric foi incrivelmente rápido no processamento de dados e na produção de resultados, e nossa equipe está ansiosa pelos benefícios adicionais que esta colaboração entre a Microsoft e a Esri proporcionaráànossa organização e aos nossos clientes.”

A pré-visualização pública dos novos recursos de análise espacial do Microsoft Fabric da Esri estará disponível no terceiro trimestre de 2024. Para obter mais informações e para se inscrever para a pré-visualização, visite go.esri.com/fabric-preview.

Sobre a Esri

A Esri, líder global de mercado em software de sistema de informações geográficas (GIS), inteligência de localização e mapeamento, ajuda os clientes a liberar todo o potencial dos dados para melhorar os resultados operacionais e comerciais. Fundada em 1969 em Redlands, Califórnia, EUA, o software da Esri é implementado em centenas de milhares de organizações no mundo inteiro, incluindo empresas da Fortune 500, agências governamentais, instituições sem fins lucrativos e universidades. A Esri possui escritórios regionais, distribuidores internacionais e parceiros que fornecem suporte local em mais de 100 países em seis continentes. Com seu compromisso pioneiro com a tecnologia e a análise geoespaciais, a Esri desenvolve as soluções mais inovadoras que utilizam uma abordagem geográfica para resolver alguns dos problemas mais complexos do mundo, colocando-os no contexto crucial da localização. Visite-nos em esri.com.

