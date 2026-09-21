Wall Street fecha em alta e Nasdaq atinge novo recorde

A Bolsa de Nova York fechou em novas máximas nesta segunda-feira (21), movida pela queda dos preços do petróleo diante das esperanças de uma retomada do diálogo entre Washington e Teerã, e por um interesse renovado em ações ligadas à IA.

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O índice Nasdaq — que reúne os papéis de tecnologia — atingiu um novo recorde no fechamento, aos 27.122,09 pontos (+2,26%). O amplo S&P 500 avançou 1,49% e o Dow Jones ganhou 0,71%.

“A queda dos preços do petróleo e dos rendimentos dos títulos está sustentando o mercado hoje”, explicou à AFP Sam Stovall, analista da CFRA.

O barril de Brent, referência internacional, cedeu mais de 3% nesta segunda-feira e chegou a cair, durante a sessão, abaixo da barreira simbólica dos 100 dólares.

Os mercados apostam em novas discussões diplomáticas sobre a guerra no Oriente Médio, para acelerar o retorno à normalidade nas cadeias de suprimentos.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou no domingo que poderia estar aberto a uma reunião com o líder iraniano, Masoud Pezeshkian, por ocasião da cúpula anual da ONU nesta semana em Nova York.

Por outro lado, “as fortes altas registradas pelas megacaps e pelas ações de tecnologia impulsionaram para cima os principais índices”, destacam os analistas da Briefing.com.

A Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) disparou 11,43%, a 741,24 dólares, registrando sua melhor sessão desde 9 de abril de 2025.

Diversas empresas de semicondutores, como AMD (+9,95%), Intel (+12,14%), Micron (+2,77%) e Nvidia (+2,30%), tiveram desempenho positivo no pregão.

Além do petróleo, “as conversas encorajadoras entre Washington e Pequim”, sobretudo em matéria de inteligência artificial, “reforçam o apetite por risco, em particular por esses papéis de tecnologia”, afirmou José Torres, da Interactive Brokers.

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, qualificou no domingo como “muito bem-sucedida” uma reunião com o vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng.

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