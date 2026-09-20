Presidente interina da Venezuela vai participar da Assembleia Geral da ONU

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodíguez, vai participar da Assembleia Geral da ONU, informou, neste domingo (20), o Ministério da Comunicação venezuelano. A viagem é marcada pela expectativa de um possível encontro com o chefe de Estado americano, Donald Trump.

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Delcy Rodríguez assumiu o governo em janeiro, após a deposição de Nicolás Maduro em uma operação dos Estados Unidos em Caracas. Desde então, ela governa sob a tutela de Washington.

"A presidenta Delcy Rodríguez levará a voz da nação ao cenário mundial", anunciou o Ministério da Comunicação em um vídeo publicado nas redes sociais.

Esta será a primeira participação de um chefe de Estado venezuelano no evento desde o discurso de Maduro em 2018.

"Este encontro é um momento culminante. Como resultado de esforços anteriores, recuperamos nosso status e voltamos a nos integrar à dinâmica diplomática do planeta", acrescentou o ministério.

O governo venezuelano tem tratado esta viagem com grande sigilo. Nem a agenda, nem as reuniões previstas de Rodríguez foram divulgadas.

No entanto, o embaixador dos Estados Unidos na ONU, Mike Waltz, informou que Trump e Rodríguez se reunirão na terça-feira em Nova York, à margem da assembleia. Caracas não confirmou esse encontro.

Rodríguez tem impulsionado mudanças políticas e econômicas que se alinham com os objetivos de Trump, que tem respondido com elogios à gestão da mandatária.

Ambos os governos assinaram em agosto um acordo petrolífero que permitirá aos Estados Unidos operar jazidas venezuelanas com um potencial produtivo de 65 bilhões de barris.

A primeira-ministra de Trindade e Tobago, Kamla Persad-Bissessar, também afirmou nas últimas semanas que prevê um encontro com Rodríguez na ONU.

A Assembleia Geral da ONU será realizada entre 22 e 28 de setembro.

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