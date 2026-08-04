Iraque exportou 30 milhões de barris de petróleo através de Ormuz em um mês

O Iraque exportou mais de 30 milhões de barris de petróleo bruto em um mês através do Estreito de Ormuz, segundo dados da empresa de monitoramento marítimo Kpler publicados nesta terça-feira (4).

Antes da guerra no Oriente Médio, que paralisou os embarques por essa importante via navegável, o Iraque produzia cerca de 4 milhões de barris por dia e exportava, em média, 105 milhões de barris por mês, principalmente a partir de seu terminal petrolífero de Basra, por meio do Estreito de Ormuz.

Cerca de 30 milhões de barris de petróleo iraquiano passaram por Ormuz entre 4 de julho e 4 de agosto, segundo os navios rastreados pela Kpler.

Ali Nizar, diretor da Organização Estatal para a Comercialização do Petróleo do Iraque (SOMO), afirmou na segunda-feira, em entrevista à televisão, que o país exportou em julho "entre 35,5 milhões e 37 milhões de barris" por meio de Ormuz.

Outros 7 milhões de barris foram exportados por um oleoduto entre o Iraque e a Turquia até o porto turco de Ceyhan.

O porta-voz do Ministério do Petróleo do Iraque, Salim al Rikabi, disse nesta terça-feira à agência estatal de notícias INA que alguns petroleiros atravessaram o Estreito de Ormuz após o carregamento e acrescentou que "o ministério não é responsável por suas rotas nem pelas autorizações necessárias".

Segundo dados da SOMO, o Iraque exportou por diferentes rotas pouco mais de 32 milhões de barris de petróleo bruto em maio e junho, incluindo mais de 20 milhões de barris a partir de seu porto no sul do país.

As exportações de petróleo bruto costumam representar cerca de 90% das receitas do Iraque.

Antes, elas abasteciam os cofres do Estado com até US$ 8 bilhões por mês, mas agora mal ultrapassam US$ 1,5 bilhão, afirmou no mês passado o ministro do Petróleo, Basem Mohammed Khudair.

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