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Internacional

Exército iraniano afirma ter atacado base dos EUA no Kuwait

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
20/07/2026 20:10

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O Exército iraniano afirmou nesta terça-feira (21, data local) ter atacado uma base americana no Kuwait com mísseis, em resposta a novos ataques dos Estados Unidos, segundo a agência oficial Irna.

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As Forças Armadas iranianas tiveram como alvo "sistemas de mísseis HIMARS" americanos "na base Arifjan no Kuwait", explica um comunicado divulgado pela agência estatal.

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bur/tmt/lpa/cjc/am

Tópicos relacionados:

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