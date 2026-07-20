Exército iraniano afirma ter atacado base dos EUA no Kuwait
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O Exército iraniano afirmou nesta terça-feira (21, data local) ter atacado uma base americana no Kuwait com mísseis, em resposta a novos ataques dos Estados Unidos, segundo a agência oficial Irna.
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As Forças Armadas iranianas tiveram como alvo "sistemas de mísseis HIMARS" americanos "na base Arifjan no Kuwait", explica um comunicado divulgado pela agência estatal.
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