Mais de um mihão de pessoas tomam ruas de Madri para receber campeões mundiais

Mais de um milhão de pessoas lotaram as ruas de Madri nesta segunda-feira (20) para ver de perto os jogadores da seleção espanhola em um desfile em ônibus aberto, nas comemorações pela conquista do bicampeonato mundial após a vitória na final contra a Argentina no domingo, informou à AFP a delegação do governo na capital.

"Estima-se que mais de um milhão de torcedores estejam nas ruas de Madri", que ficaram repletas de torcedores agitando bandeiras da Espanha e vestindo camisas da 'Roja', observou a fonte.

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