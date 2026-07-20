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Mais de um mihão de pessoas tomam ruas de Madri para receber campeões mundiais

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AFP
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Repórter
20/07/2026 16:09

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Mais de um milhão de pessoas lotaram as ruas de Madri nesta segunda-feira (20) para ver de perto os jogadores da seleção espanhola em um desfile em ônibus aberto, nas comemorações pela conquista do bicampeonato mundial após a vitória na final contra a Argentina no domingo, informou à AFP a delegação do governo na capital.

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"Estima-se que mais de um milhão de torcedores estejam nas ruas de Madri", que ficaram repletas de torcedores agitando bandeiras da Espanha e vestindo camisas da 'Roja', observou a fonte. 

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du/dr/aam

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