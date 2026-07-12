Atropelamento deixa seis mortos em Viña del Mar

Pelo menos seis pessoas morreram e sete ficaram feridas neste domingo (12) depois que foram atropeladas por um veículo em uma feira em Viña del Mar, informou a polícia chilena.

O motorista "teria perdido o controle", por causas que ainda estão sendo investigadas, e atropelou pessoas na lateral da feira de Caupolicán, disse o coronel dos Carabineros Jorge Guaita, da Prefeitura de Viña del Mar, 120 km ao oeste de Santiago.

O motorista foi detido e deve ser submetido a um teste do bafômetro, segundo a polícia.

"Seis pessoas morreram. E temos sete pessoas feridas, nenhuma em risco, felizmente", afirmou Guaita.

Os primeiros depoimentos registrados pela polícia afirmam que o veículo trafegava em excesso de velocidade por uma via ao lado da feira.

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mel/mar/fp