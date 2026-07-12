Ataques entre Rússia e Ucrânia deixam nove mortos

Drones e mísseis russos mataram quatro pessoas na Ucrânia na madrugada de domingo (12), enquanto os bombardeios das forças de Kiev contra a Rússia e os territórios ocupados por Moscou provocaram cinco mortes.

Os ataques acontecem na véspera de uma reunião em Paris dos países aliados da Ucrânia, integrantes da chamada Coalizão de Voluntários.

Kiev pede mais pressão sobre Moscou para acabar com mais de quatro anos de invasão russa e reivindica mais recursos para garantir sua defesa antiaérea, em particular para conseguir neutralizar os ataques com mísseis balísticos, que se intensificaram recentemente.

Na região de Dnipropetrovsk, no centro-leste da Ucrânia, ataques com drones e artilharia deixaram três mortos, dois deles em uma ofensiva contra uma "empresa industrial" de Kryvyi Rig, afirmou o governador militar regional, Oleksandr Ganja.

Em Kherson, no sul do país, "o inimigo lançou um artefato explosivo a partir de um drone" e matou um homem de 48 anos, informou Yaroslav Shanko, chefe da administração militar da cidade.

Bombardeios ucranianos contra a parte ocupada pela Rússia da região de Zaporizhia, no sul do país, deixaram quatro mortos. Drones ucranianos também mataram um homem na região russa de Samara, segundo as autoridades.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou na quarta-feira que vai autorizar a Ucrânia a produzir por conta própria mísseis para os sistemas de defesa antiaérea Patriot.

Mas estes mísseis caros, cujos estoques se esgotaram com a guerra no Oriente Médio, têm produção muito demorada.

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