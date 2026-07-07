Exército dos EUA ataca mais de 80 alvos do Irã
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As Forças Armadas dos Estados Unidos acertaram mais de 80 alvos em seus ataques mais recentes contra o Irã, informou o Comando Central americano nesta terça-feira, em resposta a ataques de Teerã contra três petroleiros no Estreito de Ormuz.
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"As forças americanas atacaram sistemas de defesa iranianos, redes de comando e controle, instalações de radar costeiro, capacidades de mísseis antinavio e mais de 60 pequenas embarcações do Corpo da Guarda Revolucionária islâmica no Estreito e em seus arredores", publicou o Exército americano no X.
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