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Sobe para 21 o número de mortos po deslizamento de terra na China

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AFP
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Repórter
07/07/2026 23:38

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O número de mortos em um deslizamento de terra na província chinesa de Gansu, no noroeste do país, subiu para 21, informou a imprensa estatal nesta quarta-feira (8).

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O deslizamento ocorreu por volta das 6h56 de terça-feira (19h56 de segunda no horário de Brasília) no condado de Dangchang, segundo a agência estatal Xinhua.

“As operações de busca e resgate no local, no condado de Dangchang, foram concluídas; o deslizamento resultou em 21 mortes”, indicou a Xinhua, citando autoridades locais.

Desastres naturais são comuns na China, sobretudo no verão, quando algumas regiões enfrentam chuvas intensas enquanto outras sofrem com temperaturas extremamente altas.

O deslizamento de terça-feira ocorreu no mesmo dia em que tempestades e chuvas deixaram 17 mortos no sul e no centro da China. Além disso, dezenas de milhares de pessoas foram deslocadas na região meridional de Guangxi devido a inundações causadas pelo transbordamento de rios.

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isk-dhw/tc/mas/mvl/ic

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