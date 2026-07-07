Griezmann vive seu 'sonho' americano com ida para o Orlando City

O atacante francês Antoine Griezmann afirmou, nesta terça-feira (7), que sua transferência para o Orlando City, clube da MLS, foi a realização de um sonho após muitos anos de paixão pela cultura americana, durante sua apresentação oficial como jogador da equipe da Flórida.

"No fundo, sempre foi um sonho. A cultura americana sempre me atraiu. Já fiz viagens de 24 horas só para vir assistir a jogos da NFL ou da NBA", disse o campeão mundial de 2018, falando em espanhol.

"Desde os 18 anos, minha ambição, meu sonho, era vir para cá, para a MLS", acrescentou.

Griezmann, de 35 anos, destacou que chega à liga norte-americana em excelente forma física e mental, pronto para "ajudar o time a crescer" nesta nova etapa após sua saída do Atlético de Madrid, clube que ele descreveu como muito especial para ele.

O francês também ressaltou a mudança em sua rotina diária em Orlando, observando que desfruta de um nível de anonimato que não tinha na Espanha.

"É curioso, é algo novo para mim, poder ir ao supermercado sem que ninguém me reconheça. Estou tranquilo. Essa parte eu curto bastante", disse ele.

Em relação aos seus objetivos esportivos, ele foi claro: "Ganhar troféus, ter uma ótima conexão com os torcedores (...) e ajudar meus companheiros de equipe a crescerem profissionalmente, mas também na vida privada".

Griezmann está treinando há uma semana com o elenco do Orlando City, que disputa a Conferência Leste da MLS.

Quanto ao clássico da Flórida contra o Inter Miami, o francês expressou sua "alegria" em enfrentar os argentinos Lionel Messi, com quem jogou no Barcelona, e Rodrigo De Paul, ex-companheiro de Atlético de Madrid.

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