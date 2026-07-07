Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Netanyahu diz que venda de caças F-35 dos EUA para a Turquia 'destruiria o equilíbrio de poder' no Oriente Médio

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
07/07/2026 14:10

compartilhe

SIGA

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta terça-feira (7) que a possível venda de caças F-35 dos Estados Unidos para a Turquia "destruiria" o equilíbrio de poder no Oriente Médio.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Isso destruiria o equilíbrio de poder no Oriente Médio, porque acredito que a Turquia tem aspirações agressivas", disse Netanyahu à CNN, acrescentando: "Se eles receberem essa capacidade, veremos isso acompanhado de uma maior agressividade".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

wd/des/ad/dga/aa

Tópicos relacionados:

eua israel politica turquia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay