México investiga se EUA violou sua soberania para capturar narcotraficante
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O México anunciou, nesta terça-feira (7), que está investigando se os Estados Unidos violaram sua soberania na captura do narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada em 2024.
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A investigação surge após o FBI ter divulgado o avião em que Zambada viajava quando foi preso, apresentado como parte de uma operação desta agência.
"Se alguma agência dos Estados Unidos participou desta operação, estará violando tratados internacionais e a Constituição mexicana", disse a presidente, Claudia Sheinbaum, em uma coletiva de imprensa.
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