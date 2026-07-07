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México investiga se EUA violou sua soberania para capturar narcotraficante

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AFP
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Repórter
07/07/2026 11:54

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O México anunciou, nesta terça-feira (7), que está investigando se os Estados Unidos violaram sua soberania na captura do narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada em 2024. 

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A investigação surge após o FBI ter divulgado o avião em que Zambada viajava quando foi preso, apresentado como parte de uma operação desta agência.

"Se alguma agência dos Estados Unidos participou desta operação, estará violando tratados internacionais e a Constituição mexicana", disse a presidente, Claudia Sheinbaum, em uma coletiva de imprensa.

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ai/jt/dga/aa

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