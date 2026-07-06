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CBF defende Raphael Claus após Trump chamar árbitro brasileiro de 'suspeito'

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AFP
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Repórter
06/07/2026 15:34

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A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) defendeu nesta segunda-feira (6) a "integridade" de Raphael Claus, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou o árbitro brasileiro de "suspeito" em meio à polêmica envolvendo caso do atacante americano Folarin Balogun na Copa do Mundo.

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Expulso por Claus no jogo da fase de 16-avos de final entre Estados Unidos e Bósnia e Herzegovina, Balogun teve sua suspensão automática revogada pela Fifa e foi liberado para enfrentar a Bélgica nas oitavas do Mundial.

"Não há, em todo o seu histórico, qualquer elemento que o desabone ou que sustente qualquer tipo de suspeita", destacou a CBF em comunicado enviado à AFP.

"A CBF refuta qualquer insinuação que coloque em dúvida a integridade de Raphael Claus. Trata-se de um profissional exemplar", acrescenta a nota.

Trump admitiu que pediu ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, para que a decisão de expulsar e suspender Balogun por uma entrada no zagueiro bósnio Tarik Muharemovic fosse revisada.

O presidente americano atacou o árbitro brasileiro, descrevendo-o como "um pouco suspeito, se você analisar o passado dele".

Claus "é reconhecido mundialmente como um dos melhores árbitros em atividade e possui uma trajetória marcada por excelência técnica, conduta ética e absoluto respeito ao futebol", reagiu a CBF.

O Comitê Disciplinar da Fifa não revelou os motivos que levaram à conversão da suspensão automática de Balogun para "um jogo de suspensão condicional, acompanhado de um período probatório de um ano".

A Federação Belga de Futebol (RBFA) apresentou um recurso contra a reintegração de Balogun, que foi rejeitado nesta segunda-feira pelo Comitê de Apelação da Fifa, enquanto a Uefa considerou que a entidade máxima do futebol cruzou "uma linha vermelha" com sua decisão.

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erc/ll/cl/cb/am

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