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Macron se torna o primeiro líder ocidental a visitar Síria após queda de Al-Assad

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
06/07/2026 14:38

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O presidente francês, Emmanuel Macron, chegou a Damasco nesta segunda-feira (6), na primeira visita de um chefe de Estado de uma potência ocidental desde a queda de Bashar al-Assad e a ascensão ao poder de uma coalizão islamista em 2024, informou um jornalista da AFP.

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Durante a visita, que termina na terça-feira, Macron defenderá "uma Síria livre e plural que respeite cada um de seus componentes" e desempenhará um papel na moderação das tensões no Oriente Médio, disse a Presidência francesa a jornalistas. 

O ministro das Relações Exteriores da Síria, Assad al-Shaybani, recepcionou Macron em sua chegada.

O presidente Ahmed al-Sharaa busca reposicionar a Síria no cenário internacional, reativar a economia e estabilizar o país após mais de uma década de guerra civil.

A agência de notícias estatal síria Sana descreveu a visita nesta segunda-feira como "um passo crucial no processo de restauração da presença internacional da Síria".

O último presidente francês a visitar o país foi Nicolas Sarkozy, em 2009, antes de Assad reprimir brutalmente os protestos pró-democracia em 2011, o que desencadeou uma guerra civil que deixou mais de meio milhão de mortos e devastou o país.

Durante a visita, Macron devolverá às autoridades sírias artefatos arqueológicos que haviam sido emprestados à França antes da guerra e que não foram devolvidos devido ao conflito.

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Tópicos relacionados:

diplomacia franca politica siria

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