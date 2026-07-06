Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Cuba denuncia que EUA busca impedir debate na ONU sobre sanções

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
06/07/2026 12:56

compartilhe

SIGA

O ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, afirmou nesta segunda-feira (6) que os Estados Unidos tentam impedir que a Assembleia Geral da ONU debata, esta semana, o impacto do embargo de petróleo e de outras sanções americanas impostas à ilha de governo comunista.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Cuba solicitou uma sessão especial do principal órgão representativo da ONU para o dia 7 de julho, a fim de tratar do assunto, em meio a uma profunda crise econômica e energética agravada, segundo Havana, pelas medidas americanas.

O ministro cubano denunciou Washington por pressionar diplomatas e autoridades de outros países a impedir o debate, que precisa ser aprovado por votação na Assembleia. 

"O governo dos EUA tenta impedir que a Assembleia Geral da ONU se pronuncie. Pressiona governos e busca coagir a vontade soberana dos Estados-membros", declarou Rodríguez na rede X. O ministro participará da sessão de terça-feira na sede da ONU, em Nova York. 

"Defendamos a Carta das Nações Unidas, a paz e a igualdade soberana entre as nações", disse, e pediu à comunidade internacional que se solidarize com Cuba.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

rd/jb/ad/aa

Tópicos relacionados:

cuba diplomacia eua politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay