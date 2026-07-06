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Incêndio altera percurso da Volta da França e deixa 10.000 deslocados

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AFP
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Repórter
06/07/2026 08:56

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Quase de 700 bombeiros combatem um grande incêndio florestal perto da cidade de Perpignan, no sul da França, nesta segunda-feira (6). O incêndio prejudicou a chegada dos ciclistas da Volta da França, procedentes da vizinha Espanha, e forçou o deslocamento de 10.000 pessoas. 

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A França enfrenta uma série de incêndios florestais, com o sul do país sofrendo mais uma onda de calor extrema com temperaturas que chegam a 40°C, poucos dias após uma onda de calor recorde. 

As temperaturas são acompanhadas por um risco "muito alto" de incêndio em sete departamentos do sul, incluindo os Pireneus Orientais, onde o fogo forçou a retirada de 10.000 pessoas e queimou 4.600 hectares desde a noite de sábado, segundo as autoridades. 

"O incêndio não está sob controle... Nossa prioridade hoje é, obviamente, retomar essa luta intensa para conter sua propagação", disse o prefeito local Pierre Regnault de la Mothe.

A Comissão Europeia anunciou nesta segunda-feira o envio de quatro aviões-tanque para ajudar no combate aos incêndios florestais no sul da França, como parte da resposta europeia aos incêndios. 

Vanessa Alted, de 43 anos, é uma das pessoas deslocadas de Ille-sur-Têt: "Havia tanta fumaça, as pessoas fugiam em todas as direções, parecia o início do apocalipse." 

Cinco pessoas ficaram feridas no incêndio, incluindo dois bombeiros, e 50 edifícios foram afetados, segundo o prefeito.

A terceira etapa do Tour de France, que partiu da cidade espanhola de Granollers rumo à cidade francesa de Angles, também foi afetada. A etapa em território francês acontecerá sem público devido à mobilização de equipes de emergência no incêndio.

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ld-vgr-jp/tjc/meb/aa/fp

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