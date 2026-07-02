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Manchester City está perto de assinar com Elliot Anderson

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Repórter
02/07/2026 15:13

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O meio-campista inglês Elliot Anderson será contratado pelo Manchester City vindo do Nottingham Forest ao retornar da Copa do Mundo, após ambos os clubes ingleses chegarem a um acordo sobre uma transferência que poderia torná-lo o jogador britânico mais caro da história.

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O jogador de 23 anos, atualmente em preparação para as oitavas de final dos 'Three Lions' contra o México, passou por exames médicos em Kansas City, onde sua seleção está concentrada, e formalizará a transferência ao fim da campanha da Inglaterra no Mundial.

"Manchester City e Nottingham Forest chegaram a um acordo para a transferência de Elliot Anderson. Os trâmites da contratação serão finalizados após o retorno da Inglaterra", afirmou um comunicado do City nesta quinta-feira.

Segundo a imprensa britânica, a negociação de Anderson está avaliada em 116 milhões de libras esterlinas (R$ 800 milhões, na cotação atual), acima dos 105 milhões de libras (R$ 660 milhões na cotação da época) que o Arsenal pagou por seu companheiro de seleção inglesa Declan Rice há três anos.

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jdg/ea/iga/an/yr/cb

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