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Zverev avança em Wimbledon após vitória fácil contra Royer

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
02/07/2026 14:49

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O alemão Alexander Zverev, número três do mundo e recém-campeão de Roland Garros, avançou para a terceira rodada do torneio de Wimbledon, em Londres, nesta quinta-feira (2), após derrotar o francês Valentin Royer (N.75) por parciais de 6-1, 6-3 e 7-6 (7/3).

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Na grama londrina, o alemão de 29 anos busca se tornar o sétimo tenista da era Open a conquistar Roland Garros e Wimbledon de forma consecutiva.

Zverev, que nunca se destacou em Wimbledon, tem uma grande oportunidade de chegar ao menos às quartas de final pela primeira vez em sua décima participação, já que o italiano Jannik Sinner e o sérvio Novak Djokovic estão na outra metade da chave. 

O segundo cabeça de chave, que já disputou três finais de Grand Slam, enfrentará o americano Marcus Giron (N.92) na terceira rodada. 

Além de vencer Roland Garros em 2026, Zverev foi finalista do US Open (2020) e do Aberto da Austrália (2025). No entanto, em Wimbledon, nunca passou da quarta rodada, fase que alcançou em 2017, 2021 e 2024.

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psr/dr/yr/aa

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