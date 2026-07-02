Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump pede o fim das 'matanças sem sentido' na Ucrânia

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
02/07/2026 14:49

compartilhe

SIGA

O presidente americano, Donald Trump, quer um acordo de paz para acabar com as "matanças sem sentido" na Ucrânia, disse uma autoridade americana nesta quinta-feira (2), depois que um bombardeio russo massivo contra Kiev deixou pelo menos 21 mortos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"O presidente Trump tem um coração humanitário e quer que esta guerra seja resolvida para que as matanças sem sentido acabem", disse o funcionário americano à AFP.

O bombardeio massivo durante a noite destruiu prédios residenciais na capital ucraniana e forçou dezenas de milhares de pessoas a buscar refúgio.

Antes de retornar ao cargo no ano passado, Trump disse que poderia resolver a guerra na Ucrânia em 24 horas, mas os esforços dos EUA para intermediar um cessar-fogo entre Moscou e Kiev fracassaram até agora.

Zelensky pediu nesta quinta-feira a seus aliados que agilizem a ajuda para a defesa aérea de seu país devastado pela guerra.

Os líderes da Otan devem se reunir em Ancara na próxima semana e espera-se que Trump compareça.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dk/jz/mvl/aa/am

Tópicos relacionados:

eua guerra russia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay